क्या प्रेग्नेंसी में विटामिन ई कैप्सूल खाना होता है सेफ? ये है गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह

संक्षेप: विटामिन ई की कैप्सूल ज्यादातर लोग ऐसे ही खाते रहते हैं और कुछ महिलाएं प्रेग्नेंसी के दौरान इसे खाती हैं। लेकिन क्या प्रेग्नेंसी में इसे खाना बच्चे के लिए सुरक्षित है। इसके बारे में स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जानकारी दी है।

Tue, 18 Nov 2025 02:02 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
प्रेग्नेंसी ऐसा समय होता है, जिसमें कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है। आपके खान-पान का सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है और ऐसे में हर मां सावधानी बरतती है। कई औरतें विटामिन ई कैप्सूल खाती हैं, आमतौर पर ये त्वचा, बालों के लिए खाई जाती है। लेकिन क्या प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन ई की कैप्सूल खाना सुरक्षित है। इस बारे में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आस्था दयाल ने बताया।

विटामिन ई कैप्सूल

डॉक्टर के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान भी विटामिन ई की कमी पूरा करने के लिए दवा दी जाती है और यही कारण है कि महिलाएं बिना संकोच के विटामिन ई की गोलियां खाने लगती हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंटी औरतों को तीसरी महीने के बाद विटामिन ई की दवा दी जाती है। लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं का शरीर काफी सेंसिटिव हो जाता है, ऐसे में उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई की गोलियां नहीं खानी चाहिए। विटामिन ई कैप्सूल ज्यादा न खाएं और किसी अन्य दवा के साथ बिल्कुल भी न खाएं।

फायदे क्या हैं

- प्रेग्नेंसी में अगर आप विटामिन ई कैप्सूल लेती हैं, तो शिशु के विकास में मदद मिलेगी। इससे शिशु के फेफड़ों और मस्तिष्क का विकास सही से होता है।

- विटामिन ई कैप्सूल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो प्रेग्नेंसी में होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। इससे महिलाएं स्ट्रेस से बची रहती है।

- प्रेग्नेंसी के दौरान या बाद में महिलाओं के शरीर में जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। वो भी विटामिन ई कैप्सूल खाने से सही हो जाते हैं।

अन्य क्या खाएं

अगर आप विटामिन ई कैप्सूल नहीं खाती हैं तो कुछ और चीजें हैं, जो विटामिन ई की कमी पूरी करने के लिए खा सकते हैं। इसके लिए आप सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, एवोकाडो, पालक खा सकते हैं। ये सभी चीजें विटामिन ई का अच्छा स्रोत होते हैं।

