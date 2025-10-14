Hindustan Hindi News
क्या दिन में ली गई एक झपकी कंट्रोल रख सकती है ब्लडप्रेशर? ये होते हैं फायदे

एक स्टडी के अनुसार दोपहर को ली गई एक छोटी-सी झपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। दोपहर की यह झपकी ना सिर्फ एनर्जी बूस्ट करती है बल्कि मूड में भी सुधार करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं कैसे एक झपकी लेने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:58 AM
भागदौड़ भरी व्यस्त जीवनशैली और खान-पान की खराब आदतों की वजह से आज ज्यादातर लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित रोगी में आमतौर पर कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यही वजह है कि इसे 'साइलेंट किलर' कहकर भी बुलाया जाता है। हाई बीपी रोगियों के हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और आंखों को नुकसान हो सकता है, और जटिलताओं में दिल का दौरा और स्ट्रोक तक शामिल होते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर बीपी रोगियों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए अपनी डाइट और दिनचर्या पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार दोपहर को ली गई एक छोटी-सी झपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। दोपहर की यह झपकी ना सिर्फ एनर्जी बूस्ट करती है बल्कि मूड में भी सुधार करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं कैसे एक झपकी लेने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है।

ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए झपकी लेने के फायदे

हाई बीपी को कम करती है झपकी

एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में झपकी लेने से ब्लड प्रेशर का स्तर लगभग 5mmHg तक कम हो जाता है। यह प्रभाव ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ली जानी वाली दवाओं के बराबर है।

कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ

जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है उनके लिए हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर संबंधी समस्या होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से दिन में एक छोटी सी झपकी लेते हैं, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार हो सकता है। यहां तक कि हार्ट अटैक का रिस्क भी करीब 10 फीसदी तक कम हो सकता है।

तनाव में कमी

दिन के समय ली गई एक छोटी सी (20-30 मिनट) की झपकी तनाव कम करती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होने से रक्तचाप स्थिर बना रह सकता है।

थकान में कमी

शरीर को पर्याप्त आराम देने से बॉडी का रक्त संचार बेहतर बना रहता है, जिससे रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

सलाह

बीपी रोगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए रोज एक ही समय पर झपकी लें,ताकि नींद का चक्र बिगड़े नहीं। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की नेप ही सबसे अच्छी झपकी मानी जाती है। इसे 'पावर नैप' भी कहा जाता है, जो तनाव कम करती है और रक्तचाप को नियंत्रित रखती है। लेकिन अगर यह झपकी बहुत लंबी (1-2 घंटे से ज्यादा) की हो जाए, तो यह नींद के चक्र को बिगाड़कर आपकी रात की नींद को प्रभावित कर सकती है। जिससे रक्तचाप कम होने की जगह बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप हाई या लो बीपी रोगी हैं तो झपकी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

