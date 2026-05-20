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छाछ पीने के हैं कई फायदे, लेकिन इन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए सेवन

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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किन लोगों छाछ नहीं पीनी चाहिए? गर्मियों में छाछ पीना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह पाचन बेहतर रखने और शरीर को ठंडक देने में मदद करती है। हालांकि, कुछ लोगों को इसे पीने से बचना चाहिए।

छाछ पीने के हैं कई फायदे, लेकिन इन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए सेवन

गर्मियों में छाछ पीना भारतीय घरों की पुरानी परंपरा मानी जाती है। खाना खाने के बाद एक गिलास ठंडी छाछ शरीर को राहत और ताजगी देने में मदद करती है। यही वजह है कि गर्म मौसम में लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं। छाछ में प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो पाचन बेहतर रखने और शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक माने जाते हैं। हालांकि, हर चीज की तरह छाछ भी हर व्यक्ति के लिए सही नहीं मानी जाती। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में इसका सेवन परेशानी बढ़ा सकता है।

गर्मियों में छाछ पीने के पायदे

  • पाचन बेहतर करने में मददगार

छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ बेहतर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह गैस, कब्ज और एसिडिटी से भी राहत दिलाती है।

  • शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद

गर्मी के मौसम में छाछ शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकती है। लोग मानते हैं कि इसका सेवन लू और डिहाइड्रेशन के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है।

  • वजन कम करने वालों के लिए फायदेमंद

छाछ में फैट कम और पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे वजन कम करने वाली डाइट में भी शामिल किया जाता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है।

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  • दिल की सेहत के लिए लाभदायक

छाछ में मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।

  • शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक

गर्मियों में पसीने की वजह से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। छाछ शरीर को हाइड्रेट रखने और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकती है।

  • लीवर और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी सहायक हो सकती है।

किन लोगों को छाछ पीने से बचना चाहिए?

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  1. सर्दी-जुकाम या गले की समस्या में: अगर किसी को सर्दी, खांसी या फिर गले में खराश हो, तो छाछ का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है। यह कुछ लोगों में परेशानी बढ़ा सकती है।
  2. बुखार होने पर: बुखार के दौरान ठंडी चीजें खाने-पीने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में छाछ का सेवन सही नहीं माना जाता।
  3. जोड़ों में दर्द और सूजन वाले लोग: कुछ लोग मानते हैं कि जोड़ों के दर्द या सूजन की समस्या में छाछ परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है।
  4. किडनी स्टोन वाले लोग: अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या हो, खासकर ऑक्सालेट स्टोन, तो छाछ पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी माना जाता है।

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नोट: छाछ गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और पाचन बेहतर रखने वाला हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। हालांकि, हर व्यक्ति की शरीर की जरूरत अलग होती है। इसलिए कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में इसका सेवन सावधानी से करना बेहतर है। विशेष जानकारी के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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