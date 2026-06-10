बिजी इज द न्यू स्मोकिंग- अगर आप हमेशा कहते हैं 'मैं बहुत बिजी हूं', तो यह खबर आपके लिए है!
Busy is the New Smoking: क्या आपका दिन भी सुबह से रात तक भागदौड़ में गुजरता है? डॉक्टरों का कहना है कि हर समय काम में डूबे रहना धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जानिए क्यों इसे नई धूम्रपान की आदत कहा जा रहा है।
Busy is the New Smoking: सुबह आंख खुलते ही फोन देखना, पूरे दिन काम में लगे रहना और रात को थककर बिस्तर पर गिर जाना। आजकल लाखों लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही हो गई है। इतना ही नहीं, कई लोग तो खुद को बहुत बिजी दिखाने में गर्व भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर समय काम में लगे रहना आपकी सेहत पर क्या असर डाल रहा है?
एक डॉक्टर ने हाल ही में कहा कि 'हर समय बिजी रहना अब नई धूम्रपान की आदत जैसा बनता जा रहा है।' यानी जिस तरह पहले लोग धूम्रपान के नुकसान को नजरअंदाज करते थे, उसी तरह आज लोग लगातार काम करने के नुकसान को नजरअंदाज कर रहे हैं।
- शरीर हमेशा तनाव में रहता है: जब आप बिना रुके काम करते रहते हैं, तो शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता। उसे लगातार लगता है कि कोई चुनौती सामने है। इससे तनाव बढ़ सकता है और शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है।
- नींद खराब होने लगती है: बहुत ज्यादा काम करने वाले लोगों को अक्सर नींद से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं। देर रात तक काम करना या लगातार दिमाग चलाते रहना अच्छी नींद का दुश्मन बन सकता है।
- बार-बार बीमार पड़ सकते हैं: जब शरीर को आराम नहीं मिलता, तो उसकी ताकत भी कम होने लगती है। ऐसे में सर्दी, खांसी और दूसरी छोटी-मोटी परेशानियां जल्दी घेर लेती हैं।
- दिल पर भी पड़ता है असर: लगातार तनाव और थकान दिल की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की सलाह देते हैं।
बिजी रहना और सफल होना एक जैसी बात नहीं
कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका काम भी उतना ही अच्छा हो। कई बार कम समय में ध्यान लगाकर किया गया काम ज्यादा बेहतर परिणाम दे देता है।
खुद को बचाने के लिए क्या करें?
- हर दिन थोड़ा रुकें: दिनभर में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। यह समय आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है।
- ना कहना भी सीखें: जरूरी नहीं कि हर काम आप ही करें। कुछ जिम्मेदारियों को मना करना भी ठीक है।
- टहलने की आदत डालें: दिन में थोड़ी देर खुली हवा में चलना तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
- फोन और स्क्रीन से दूरी बनाएं: कुछ समय बिना फोन और स्क्रीन के बिताने की कोशिश करें। इससे दिमाग को आराम मिलता है।
- अच्छी नींद को प्राथमिकता दें: रात की अच्छी नींद शरीर की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। इसे इग्नोर ना करें।
नोट: किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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