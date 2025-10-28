कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग से जुड़े इन मिथकों को क्या आप भी मानते हैं सच? ये है सच्चाई

संक्षेप: जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग बढ़ने के साथ, इससे जुड़ी कई भ्रांतियां और गलत जानकारी भी फैलने लगी है, जिन्हें दूर करने के लिए एचसीजी हॉस्पिटल में कंसल्‍टेंट मेडिकल ऑन्‍कोलॉजी, डॉ अभिषेक चरण ने बात की।

कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग का महत्व आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर इसका उपयोग यह जानने के लिए करते हैं कि क्या व्यक्ति में कैंसर का कारण आनुवंशिक है या नहीं। बता दें, यह टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कैंसर का सबसे अच्छा इलाज कैसे किया जा सकता है और परिवार के सदस्यों को रोगी के कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग बढ़ने के साथ, इससे जुड़ी कई भ्रांतियां और गलत जानकारी भी फैलने लगी है, जिन्हें दूर करने के लिए एचसीजी हॉस्पिटल में कंसल्‍टेंट मेडिकल ऑन्‍कोलॉजी, डॉ अभिषेक चरण ने बात की।

मिथक- अगर टेस्‍ट नेगेटिव है, तो क्या कैंसर की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सच्‍चाई- ने‍गेटिव जेनेटिक टेस्‍ट का मतलब यह नहीं है कि कोई जोखिम नहीं है। अधिकांश कैंसर वंशानुगत नहीं होते, केवल लगभग 5–10 प्रतिशत कैंसर वंशानुगत जीन म्‍यूटेशन से जुड़े होते हैं। नकारात्मक परिणाम का मतलब केवल यह है कि परीक्षण में उन जीन्‍स में कोई ज्ञात हानिकारक परिवर्तन नहीं मिला, जिनकी जांच की गई थी। फिर भी, कई दूसरे कारणों से आपको कैंसर हो सकता है, जैसे पर्यावरण, जीवनशैली, या समय के साथ कोशिकाओं में होने वाले अचानक हुए बदलाव। यही वजह है कि डॉक्टर आपके पारिवारिक इतिहास, जीवनशैली, और मेडिकल हिस्‍ट्री की जांच करते है। वे केवल आपके टेस्‍ट के परिणाम ही नहीं देखते।

मिथक- पॉजिटिव परिणाम का मतलब है कि निश्चित रूप से कैंसर होगा।

सच्‍चाई- पॉजिटिव परिणाम का मतलब है कि आपको कैंसर होने का जोखिम अधिक है, लेकिन यह कैंसर की गारंटी नहीं देता। उदाहरण के लिए, BRCA1 म्‍यूटेशन वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का आजीवन 70 प्रतिशत तक का जोखिम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि कुछ कैरियर्स को कभी यह बीमारी नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि आपको जितनी जल्‍दी रिस्‍क का पता चलेगा, आप उतनी हीं जल्‍दी कार्रवाई कर सकते हैं। आप अतिरिक्त स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव सर्जरी, जीवनशैली में बदलाव, या जोखिम कम करने वाली दवाओं की मदद ले सकते हैं।

मिथक- VUS पॉ‍जिटिव परिणाम के समान है।

सच्‍चाई- 'वैरिएंट ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस' (VUS) का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने आपके डीएनए में एक परिवर्तन पाया, लेकिन वे अभी यह नहीं जानते कि यह हानिकारक है या हानिरहित। अधिकांश VUS परिणाम, जब और शोध किया जाता है, तो हानिरहित पाए जाते हैं। ऐसे में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि VUS पॉजिटिव परिणाम के समान नहीं है, जो कैंसर पैदा करने वाले म्‍यूटेशन को दर्शाता हो। डॉक्टर और आनुवंशिक परामर्शदाता आमतौर पर VUS परिणामों को 'अनिश्चित' मानने और केवल उनके आधार पर बड़े चिकित्सा निर्णय लेने से बचने की सलाह देते हैं

मिथक- आनुवंशिक परीक्षण केवल तभी मायने रखता है जब परिवार में कैंसर का मजबूत इतिहास हो।

सच्‍चाई- पारिवारिक इतिहास महत्‍वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। कुछ लोग हानिकारक जीन विरासत में पाते हैं, भले ही परिवार में कैंसर का स्पष्ट पैटर्न न हो। ऐसा तब हो सकता है जब परिवार छोटे हों, रिश्तेदार अन्य कारणों से कम उम्र में मर गए हों, या कैंसर ऐसे जेंडर में दिखाई दे जो कम स्पष्ट हो (उदाहरण के लिए, पुरुषों में BRCA1 या BRCA2 म्‍यूटेशन)। इसीलिए, विशेषज्ञ अब कई कैंसर रोगियों के लिए जर्मलाइन परीक्षण की सलाह देते हैं, चाहे उनका पारिवारिक इतिहास कुछ भी हो। परिणाम उपचार में मदद कर सकता है, जैसे BRCA-पॉजिटिव कैंसर के लिए विशेष दवाओं का उपयोग, और यह रिश्तेदारों को अपने परीक्षण के बारे में निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

मिथक- एक बार टेस्‍ट करवाने के बाद परिणाम कभी नहीं बदलते।

सच्‍चाई- विज्ञान में तेजी से प्रगति हो रही है। आज जो वैरिएंट अनिश्चित है, वह कल हानिकारक या हानिरहित के रूप में दोबारा वर्गीकृत किया जा सकता है। कई प्रयोगशालाएं नियमित रूप से वैरिएंट्स की दोबारा जांच करती हैं और नई जानकारी उपलब्ध होने पर अपडेट जारी करती हैं। मरीजों को अपने डॉक्टर या परामर्शदाता से पूछना चाहिए कि दोबारा वर्गीकृत परिणामों के बारे में उन्हें कैसे सूचित किया जाएगा।

मिथक- अगर टेस्‍ट पॉजिटिव है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी टेस्‍ट कराना चाहिए।

सच्‍चाई- किसी एक व्यक्ति में हानिकारक जीन की पहचान कैस्‍कैड टेस्टिंग का रास्ता खोलती है, जहां नजदीकी रिश्तेदार उसी जीन के लिए परीक्षण करा सकते हैं। दुर्भाग्यवश, कई परिवार इस प्रोसेस को कभी पूरा नहीं करते। डॉक्टर, आनुवंशिक परामर्शदाताओं, या समर्थन समूहों की मदद से रिश्तेदारों से बात करना और परीक्षण को प्रोत्साहित करना आसान हो सकता है।

मिथक- आनुवंशिक परीक्षण से भलाई की जगह नुकसान ज्‍यादा होता है।

सच्‍चाई- यह सच है कि टेस्‍ट से तनाव हो सकता है, खासकर जब परिणाम अनिश्चित हों। लेकिन शोध में पता चला है कि अच्‍छे परामर्श के साथ, अधिकांश लोग परिणामों को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, और कई लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। स्पष्ट जानकारी आपको सशक्‍त कर सकती है। यह लोगों को स्क्रीनिंग, बचाव, और परिवार नियोजन के बारे में निर्णय लेने में मदद करती है।

मिथक- क्या आनुवंशिक डेटा निजी रहता है।

सच्‍चाई- कानूनी तौर पर जेनेटिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। भारत में आपके जेनेटिक डेटा को आपकी व्‍यक्तिगत जानकारी माना जाता है, इसलिए इसे गोपनीय रखना जरूरी है। क्लिनिकल लैब और अस्पताल डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त नियमों का पालन करते हैं। लेकिन, जब यही डेटा रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है, या तीसरी पार्टियों के साथ शेयर किया जाता है, या किसी कंज्‍यूमर प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, तब गोपनीयता का जोखिम बढ़ जाता है।

परीक्षण से पहले, आपको पता होनी चाहिए ये बातें -टेस्‍ट से आपको क्या पता चल सकता है और क्या नहीं।

-अनिश्चित परिणामों (जैसे VUS) की संभावना।

-परिणाम आपके परिवार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

-बीमा और गोपनीयता के संबंध में आपके पास क्या सुरक्षा है और क्या नहीं।

-भविष्य में विज्ञान के बदलने पर फॉलो-अप कैसे करना है।