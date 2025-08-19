सांस फूलना और थकान को ना समझें मामूली लक्षण, दिल से जुड़े इस गंभीर रोग की तरफ हो सकता है इशारा

Mitral Stenosis Symptoms And Causes : कई बार मामूली लगने वाले यह लक्षण माइट्रल स्टेनोसिस जैसे किसी गंभीर हृदय रोग का संकेत भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या होता है माइट्रल स्टेनोसिस, इसके लक्षण और बचाव के उपाय।

लोग आमतौर पर सैर करते समय या फिर सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय महसूस होने वाली थकान और सांस फूलने की समस्या को अकसर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर बार इस तरह के लक्षण मामूली हो यह जरूरी नहीं है। बता दें, कई बार मामूली लगने वाले यह लक्षण माइट्रल स्टेनोसिस जैसे किसी गंभीर हृदय रोग का संकेत भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या होता है माइट्रल स्टेनोसिस, इसके लक्षण और बचाव के उपाय।

क्या है माइट्रल स्टेनोसिस माइट्रल स्टेनोसिस (Mitral Stenosis) दिल की एक गंभीर बीमारी है जिसमें हार्ट के एक वॉल्व (माइट्रल वॉल्व) में सिकुड़न आ जाती है। यह एक प्रकार की रूमेटिक हार्ट डिजीज है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, घबराहट और छाती में दर्द जैसी लक्षण देखने को मिलते हैं।

माइट्रल स्टेनोसिस के कारण -रूमेटिक फीवर

-कैल्सीफिकेशन

-जन्म से ही माइट्रल वाल्व संकरा होना

माइट्रल स्टेनोसिस के लक्षण -दिल की तेज धड़कन

-सीने में दर्द

-चलने पर सांस फूलना

-साधारण काम में भी थकान महसूस होना

-लेटने पर सांस लेने में मुश्‍क‍िल होना