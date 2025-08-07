ब्रेस्टफीडिंग से जुड़ी ये 9 बातें हर न्यू मॉम को जरूर पता होनी चाहिए

Breastfeeding Week: मां बनने के साथ ही बहुत अलग तरह की जिम्मेदारियों का अनुभव एक महिला को करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है ब्रेस्टफीडिंग, जो बच्चे के साथ ही मां के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए हर न्यू मॉम को ब्रेस्टफीडिंग से जुड़े ये 9 टिप्स अपनाने चाहिए।

मां बनने का एहसास बिल्कुल अलग होता है और साथ ही इसके नई जिम्मेदारियां और दिक्कतों का अनुभव होता है। जैसे कि नई मां के लिए ब्रेस्टफीडिंग काफी चैलेंजिंग होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन अगर सही जानकारी और गाइडेंस के अभाव में ये किया जाए तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में न्यू मॉम्स को ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ बातों को बारे में जरूर पता होना चाहिए। एचटी लाइफस्टाइल को सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट ने 10 टिप्स के बारे में बताया जिससे न्यू मदर्स को ब्रेस्टफीडिंग में हेल्प होगी।

बच्चे को अपने पास रखें नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन बच्चे को अपने पास रखें। स्किन टू स्किन बेबी से कनेक्शन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। बच्चे के टच से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बेबी से बॉन्डिंग होती है। जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होने में मदद मिलती है।

पहले घंटे से ही ब्रेस्टफीड की कोशिश करें बच्चे के जन्म के पहले घंटे से ही फीडिंग की कोशिश करें। बच्चे के जन्म के साथ ही दूध पिलाने की कोशिश से मिल्क सप्लाई बढ़ती है और बेबी का अटैचमेंट भी बढ़ता है।

बच्चे की डिमांड पर ही पिलाएं बच्चा जब भी भूखा हो तब पिलाएं। भूख लगने पर बच्चे कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं जिससे पता चलता है कि उसे भूख लगी है। न्यू बॉर्न बेबी 24 घंटे में 8-12 बार ब्रेस्टफीड कर सकते हैं।

ब्रेस्टफीडिंग हो सही बच्चे को जब भी ब्रेस्टफीडिंग कराएं तो निप्पल की पकड़ बच्चे के मुंह पर कितनी सही है, इस पर जरूर ध्यान दें। बच्चा ठीक से लैचिंग नहीं करेगा तो निप्पल में रैशेज, सोरनेस बढ़ जाएगी। वहीं मिल्क ठीक से ट्रांसफर नहीं होगा।

बच्चे के पर्याप्त मात्रा में दूध पीने के लक्षणों पर ध्यान दें बच्चा टाइम पर यूरिन और स्टूल पास कर रहा। साथ ही उसका वजन बढ़ रहा है। फीडिंग करते वक्त आने वाले साउंड की मदद से इनश्योर करें कि बेबी को पर्याप्त मिल्क सप्लाई हो रही है

खुद को हाईड्रेटेड रखे ब्रेस्टफीडिंग शरीर में फ्लूइड और कैलोरी की डिमांड को बढ़ा देता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बैलेंस मील खांए। जिससे मिल्क प्रोडक्शन हो और रिकवरी आसान हो जाए।

बच्चे को आर्टीफिशियल निप्पल्स ना दें बच्चे को बहुत जल्दी कुछ हफ्तों का होने पर ही आर्टीफिशियल निप्पल्स ना दें। इससे बच्चे का फीडिंग पैटर्न बदल जाता है और साथ ही मिल्क सप्लाई भी कम हो जाती है।

मदद जरूर लें अगर ब्रेस्टफीडिंग के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो रही तो किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट की मदद लें। जिससे समस्या को सॉल्व किया जा सके।