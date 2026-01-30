क्या सर्दी, खांसी या बुखार में भी ब्रेस्टफीडिंग सुरक्षित है? पीडियाट्रिशियन की राय जानें

संक्षेप: सर्दी, बुखार या वायरल इन्फेक्शन में कई मांएं ब्रेस्टफीडिंग को लेकर डर जाती हैं। लेकिन पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिश कुलकर्णी बताते हैं कि ऐसे समय में भी स्तनपान बच्चे के लिए सुरक्षित और फायदेमंद रहता है।

नवजात शिशु की सेहत के लिए ब्रेस्टफीडिंग को सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन जब मां को सर्दी, खांसी, बुखार या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है - क्या मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए? मुंबई के पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रिशन और हेमेटोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. निमिश कुलकर्णी के अनुसार, इसका जवाब साफ है - नहीं, ब्रेस्टफीडिंग बंद करने की जरूरत नहीं है।

डॉ. कुलकर्णी बताते हैं कि सामान्य वायरल बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम या हल्का बुखार स्तन दूध के जरिए बच्चे तक नहीं पहुंचतीं। इसके उलट, मां का शरीर जब किसी वायरस से लड़ता है, तो वह उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी स्तन दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुंचती हैं और उसकी इम्युनिटी को और मजबूत बनाती हैं।

बीमारी में भी क्यों जरूरी है ब्रेस्टफीडिंग ? ब्रेस्ट मिल्क केवल पोषण नहीं देता, बल्कि यह बच्चे के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबॉडी, एंजाइम्स और इम्यून सेल्स बच्चे को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि बीमारी के समय ब्रेस्टफीडिंग रोकने के बजाय उसे जारी रखना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ? हालांकि ब्रेस्ट मिल्क सुरक्षित रहता है, लेकिन संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं :

दूध पिलाते समय मास्क पहनें, ताकि छींक या खांसी से वायरस ना फैले

हर फीड से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं

हो सके तो फीडिंग से पहले ब्रेस्ट्स को भी अच्छी तरह क्लीन कर लें

बच्चे के चेहरे और हाथों को बार-बार छूने से बचें

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान अपनी दवाइयां डॉक्टर की सलाह से ही लें अगर मां बहुत ज्यादा थकी हो तो क्या करें ? डॉ. निमिश कुलकर्णी कहते हैं कि अगर तेज बुखार या कमजोरी की वजह से मां बेहद थकान महसूस कर रही है, तो कुछ समय के लिए फॉर्मूला मिल्क देना ठीक है। लेकिन जैसे ही तबीयत बेहतर हो, ब्रेस्टफीडिंग दोबारा शुरू कर देनी चाहिए।

एक आम मिथक और सच्चाई कई लोग मानते हैं कि मां की बीमारी दूध के जरिए बच्चे में चली जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि बीमारी नहीं, बल्कि सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुंचती हैं। इसलिए ऐसे में ब्रेस्टफीडिंग बंद करने से पहले एक बार सोचें जरूर। मिथ पर भरोसा करने से बेहतर है - सही जानकारी और अपने बच्चे की सेहत के लिए सही निर्णय।