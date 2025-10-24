Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थbreast cancer awareness month 2025 know why breast self examination is important and how to do it in correct way
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों है जरूरी ? जांच करते समय किन बातों का रखें ध्यान

ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों है जरूरी ? जांच करते समय किन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप: Breast Cancer Awareness Month 2025: आप अपने स्तनों की जांच खुद भी घर बैठे आसान तरीका अपनाकर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन (Breast Self-Examination (BSE) यानी स्वयं अपने स्तनों की जांच करना क्यों जरूरी है और क्या है इसे करने का सही तरीका।

Fri, 24 Oct 2025 01:21 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हर साल अक्टूबर महीने में स्तन कैंसर जागरूकता माह 2025 मनाया जाता है। यह खास दिन महिलाओं के बीच स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने, जल्दी पता लगाने और बेहतर देखभाल के महत्व को उजागर करता है। इस दिन को मनाने के लिए हर साल एक नई थीम रखी जाती है। बता दें, इस साल की थीम 'मेरा कारण' (My Why) है, जो लोगों को अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चिंता की बात है कि आज दुनियाभर की महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर बन गया है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर के मामले इतने बढ़ गए हैं कि इसने फेफड़ों के कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड के शल्य रोग विज्ञान (पैथोलॉजी) विभाग के डॉ. कुंजल लीला के अनुसार अकेले 2020 में ही 2.3 मिलियन महिलाओं को इस रोग का पता चला और 6.85 लाख महिलाओं की इससे मौत हुई। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर समय पर पहचान हो जाए, तो इलाज मुमकिन है। लेकिन इसके लिए जागरूकता और समय-समय पर होने वाली जांच की जरूरत है। इतना ही नहीं आप अपने स्तनों की जांच खुद भी घर बैठे आसान तरीका अपनाकर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन (Breast Self-Examination (BSE) यानी स्वयं अपने स्तनों की जांच करना क्यों जरूरी है और क्या है इसे करने का सही तरीका।

ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है?

हालांकि WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) के अनुसार, मैमोग्राफी और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर जांच के लिए सबसे बेहतर तरीके हैं, लेकिन हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। ऐसे में BSE एक पहला कदम बन सकता है। इस जांच से महिलाएं अपने शरीर को जान पाती हैं और अगर कुछ हल्का-सा बदलाव महसूस भी हो, तो समय रहते पकड़ में आ सकता है। हां, ये ध्यान रखना जरूरी है कि BSE कभी भी प्रोफेशनल जांच का विकल्प नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआती कदम है।

कब करना चाहिए BSE ?

-20-25 साल की उम्र के बाद पूरी जिंदगी तक, चाहे प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज, हर महिला को महीने में एक बार BSE करनी चाहिए ।

कैसे टाइम चुनें-

-अगर पीरियड नहीं आते या मेनोपॉज हो चुका है तो हर महीने एक तय तारीख को चुनें।

-अगर पीरियड आते हैं तो पीरियड खत्म होने के बाद करें, जब ब्रेस्ट में सूजन या दर्द नहीं होता।

-अगर हार्मोनल दवा ले रही हैं तो डॉक्टर से पूछें कि BSE का सही समय क्या रहेगा।

जांच करते समय किन बातों पर ध्यान दें?

अगर नीचे दी गई कोई भी चीज आपको दिखे या महसूस हो, तो देर ना करें तुरंत डॉक्टर से मिलें।

-नया उभार या गांठ

-निप्पल से असामान्य या खून जैसा डिस्चार्ज

-स्किन का लाल होना, सिकुड़ना या छिलना

-ब्रेस्ट में लगातार दर्द या निप्पल की दिशा बदलना

-बगल में सूजन या गांठ

अगर आपको कोई लक्षण ना भी हो, लेकिन कुछ अजीब या अलग लगे, तो भी रेडियोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें।

BSE कैसे करें?

BSE में दो हिस्से होते हैं- देखने की जांच और छूकर महसूस करने की।

1. आईने के सामने खड़े होकर-

-सीधे खड़े हों, हाथ बगल में हों और दोनों ब्रेस्ट को गौर से देखें – आकार, स्किन में कोई बदलाव या सिकुड़न।

-उंगलियों के पैड से गोलाई में हल्के दबाव से ब्रेस्ट को टटोलें – कोई गांठ या असामान्यपन तो नहीं।

-हाथ ऊपर उठाकर दोबारा जांचें।

-फिर हाथ कमर पर रखें, थोड़ा आगे झुकें और फिर से ब्रेस्ट का निरीक्षण करें।

2. लेटकर-

-एक हाथ सिर के नीचे रखें और उसी तरफ कंधे के नीचे तकिया रखें।

-दूसरे हाथ की तीन उंगलियों के पैड से हल्के-हल्के गोलाई में दबाएं और ब्रेस्ट की जांच करें।

सलाह

BSE कोई इलाज नहीं है, ना ही ये मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड का विकल्प है, लेकिन ये ब्रेस्ट अवेयरनेस बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो मैमोग्राफी के लिए बहुत छोटी हैं या जहां मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं। हर महीने खुद से जांच करने के बाद 40 साल के बाद हर साल मैमोग्राफी करवाना भी जरूरी है, या डॉक्टर जो सलाह दें। अगर कुछ भी असामान्य लगे टालिए मत। तुरंत जांच करवाएं। जल्दी पता चलने से इलाज का असर भी बेहतर होता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।