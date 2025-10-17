एक तरह की नहीं होती हर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, जानें इसके प्रकार और किसके लिए क्या है सही

संक्षेप: सबसे जरूरी फैसला किसी एक सर्जरी को चुनना नहीं, बल्कि उस विकल्प को चुनना है जो आपकी मन की शांति, आपके शरीर और आपके भविष्य के लिए सही हो। अब वो जमाना चला गया है जब हर रोगी का इलाज एक ही तरीके से होता था।

हर साल अक्टूबर माह में स्तन कैंसर जागरूकता माह 2025 मनाया जाता है। यह खास दिन महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने, शुरुआती पहचान के महत्व को समझाने और बीमारी से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ज्यादातर लोगों को आज भी यह लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए की जाने वाली सर्जरी एक जैसी ही होती है। लेकिन आपको बता दें, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी एक नही बल्कि 3 तरह की होती है। आइए जानते हैं इस सर्जरी के प्रकार और किस महिला के लिए कौन सी तरह की सर्जरी ठीक रहती है।

शारदाकेयर हेल्थसिटी में ऑन्कोलॉजी, कंसलटेंट डॉ. हेमकांत वर्मा, के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर का पता चलना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके साथ मन में ढेरों सवाल उठते हैं। एक ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) के तौर पर, मैं महसूस करता हूं कि आपका सबसे जरूरी फैसला किसी एक सर्जरी को चुनना नहीं, बल्कि उस विकल्प को चुनना है जो आपकी मन की शांति, आपके शरीर और आपके भविष्य के लिए सही हो। अब वो जमाना चला गया है जब हर रोगी का इलाज एक ही तरीके से होता था। अब इलाज का फैसला एक टीम मिलकर करती है, जिसमें मरीज की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के तीन मुख्य विकल्प 1. ब्रेस्ट-बचाने वाली सर्जरी (Breast-Conserving Surgery - BCS) / लम्पेक्टॉमी इस तरह की सर्जरी का मकसद सिर्फ ट्यूमर (गांठ) और उसके आसपास के कुछ स्वस्थ टिश्यू को निकालना है, जिससे ब्रेस्ट का ज्यादातर हिस्सा बच जाता है। यह सर्जरी उन महिलाओं के लिए एक आम विकल्प है जिनका ट्यूमर छोटा और एक ही जगह पर होता है, या जिनका ट्यूमर कीमोथेरेपी जैसे इलाज के बाद काफी सिकुड़ गया हो। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस सर्जरी के बाद हमेशा रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, ताकि बचे हुए ब्रेस्ट टिश्यू में कैंसर वापस न आए। शुरुआती स्टेज के कैंसर में, इस सर्जरी और रेडिएशन का मिला-जुला असर मास्टेक्टॉमी जितना ही अच्छा होता है।

ऑनकोप्लास्टी आजकल ऑनकोप्लास्टिक सर्जरी का चलन बहुत बढ़ गया है। इसमें कैंसर की गांठ निकालने के साथ-साथ प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों (जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन या लिफ्ट) का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे ब्रेस्ट को एक बेहतर आकार और सुंदरता दी जाती है। यह उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने शरीर का प्राकृतिक रूप बनाए रखना चाहती हैं।

2- मास्टेक्टॉमी (Mastectomy) इस सर्जरी में ब्रेस्ट के सभी टिश्यू (ऊतकों) को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। मास्टेक्टॉमी की जरूरत या सलाह कुछ कारणों से दी जाती है-अगर ट्यूमर ब्रेस्ट के आकार की तुलना में बहुत बड़ा हो, अगर कैंसर ब्रेस्ट में एक से ज्यादा जगहों पर हो, अगर लम्पेक्टॉमी के बाद भी कैंसर के अंश रह गए हों, अगर मरीज रेडिएशन थेरेपी नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता।

निप्पल-स्पेयरिंग आजकल मास्टेक्टॉमी की नई तकनीकें पहले की तरह शरीर को ख़राब नहीं करतीं हैं। निप्पल-स्पेयरिंग मास्टेक्टॉमी में ब्रेस्ट की त्वचा और निप्पल को बचा लिया जाता है और सर्जरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन (स्तन का पुनर्निर्माण) किया जाता है। इसका मकसद ब्रेस्ट को फिर से उसका आकार देना है। इससे मरीज को मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर महसूस होता है और अक्सर 'पूरा' होने का एहसास होता है। कई महिलाओं के लिए, यह विकल्प सबसे ज़्यादा सुरक्षा का एहसास देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे ब्रेस्ट को हटाने से कैंसर के वापस आने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

3- प्रोफिलैक्टिक (बचाव के लिए) मास्टेक्टॉमी इसका मकसद कैंसर होने से पहले ही, भविष्य में होने वाले खतरे को रोकने के लिए एक या दोनों स्वस्थ ब्रेस्ट को हटाना है। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जिन्हें जेनेटिक कारणों (जैसे BRCA1 या BRCA2 जीन में गड़बड़ी) या परिवार में कैंसर का मजबूत इतिहास होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है।

पहल करने से मिलने वाली मन की शांति- यह एक बहुत बड़ा फैसला है, जो मरीज को अपनी सेहत पर नियंत्रण रखने का एहसास देता है। प्रोफिलैक्टिक मास्टेक्टॉमी से ब्रेस्ट कैंसर का जीवन भर का ख़तरा 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा कम हो जाता है। इन मरीजों के लिए, सालों से चले आ रहे डर से मिली मुक्ति इस सर्जरी से होने वाली तकलीफ से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है।

आखिरी और व्यक्तिगत चुनाव सर्जरी का चुनाव हमेशा ट्यूमर के प्रकार, आपके शरीर की बनावट और सबसे जरूरी, आपकी मानसिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। साथ ही, अब बगल की ग्रंथियों (लिम्फ नोड्स) की सर्जरी में भी काफी तरक्की हुई है, जिससे ज़्यादातर महिलाओं को इसकी जरूरत नहीं पड़ती और हाथ में सूजन (लिम्फेडेमा) का ख़तरा भी कम हो गया है।