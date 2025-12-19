सावधान! ब्लड प्रेशर की गोलियों के ये 5 साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं परेशान, जानें डॉक्टर की खास सलाह

संक्षेप: Side effects of blood pressure medication : कई बार जीवनरक्षक बीपी दवाएं शरीर में अनचाहे बदलाव या साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकती हैं। जिन्हें ज्यादातर लोग थकान, चक्कर आना या पैरों में सूजन जैसे लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये आपकी बीपी की गोलियों का असर हो सकते हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते तनाव के बीच ब्लड प्रेशर (BP) की समस्या हर उम्र के लोगों में एक आम समस्या बनकर उभर रही है। जिसे कंट्रोल रखने के लिए हम नियमित रूप से दवाओं का सहारा तो लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही जीवनरक्षक दवाएं कभी-कभी शरीर में अनचाहे बदलाव या साइड इफेक्ट्स का कारण भी बन सकती हैं? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अक्सर लोग थकान, चक्कर आना या पैरों में सूजन जैसे लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये आपकी बीपी की गोलियों का असर हो सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्लड प्रेशर की दवाएं किन गंभीर समस्याओं से करती हैं बचाव? कई मरीज दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स के कारण उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टरों की मानें तो बिना डॉक्टरी सलाह बीपी की दवा बंद करना रोगी के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दवाएं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये दवाएं आमतौर पर सुरक्षित होती हैं, लेकिन इलाज की शुरुआत में या डोज बदलने पर कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। अगर इन साइड इफेक्ट्स को समझ लिया जाए और सही तरीके से संभाला जाए, तो इलाज लगातार जारी रखना आसान हो जाता है और लंबे समय तक सेहत सुरक्षित बनी रहती है। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर की दवाओं के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।

ब्लड प्रेशर की दवाओं के साइड इफेक्ट्स 1. चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना ब्लड प्रेशर की दवाएं रक्तचाप को कम करती हैं, जिससे कुछ लोगों को अचानक खड़े होने पर चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है।

क्या करें धीरे-धीरे उठें, पर्याप्त पानी पिएं और अगर समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर को बताएं। कई बार दवा की खुराक बदलने से राहत मिल जाती है।

2. बार-बार पेशाब आना बीपी की कुछ दवाएं शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी निकालती हैं, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है।

क्या करें इन दवाओं को सुबह लेना बेहतर रहता है ताकि रात में नींद प्रभावित न हो। पानी पूरी मात्रा में लें, लेकिन समय का ध्यान रखें।

3. थकान या सुस्ती कुछ मरीजों को शुरुआत में थकान या काम में मन न लगने की शिकायत होती है।

क्या करें यह असर अक्सर कुछ हफ्तों में कम हो जाता है। हल्की फिजिकल एक्टिविटी और संतुलित आहार मददगार होते हैं।

4. पैरों या टखनों में सूजन कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं से पैरों में सूजन आ सकती है, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने पर।

क्या करें पैरों को थोड़ी देर ऊपर रखकर आराम करें और नमक का सेवन कम करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर दवा बदल सकते हैं।

5. यौन स्वास्थ्यों से जुड़ी समस्याएं कुछ मरीजों में कामेच्छा में कमी या अन्य यौन समस्याएं देखी जा सकती हैं, जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते।

क्या करें इस बारे में डॉक्टर से बात करना जरूरी है। आज के समय में कई विकल्प मौजूद हैं जिनसे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है और यह समस्या भी नहीं होती।

क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट ? मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, (वैशाली) के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एवं स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम के प्रमुख डॉ. विवेक कुमार कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाएं जीवनरक्षक होती हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब यह नहीं कि दवा गलत है, बल्कि यह संकेत है कि इलाज को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। दवा के साथ सही खान-पान, नियमित व्यायाम, तनाव कम करना और नींद पूरी करना इलाज को और असरदार बनाता है। याद रखें, दवा छोड़ना समाधान नहीं है। सही सलाह और नियमित फॉलो-अप से हाई ब्लड प्रेशर को सुरक्षित और लंबे समय तक नियंत्रित रखा जा सकता है।

बीपी की दवा के साइड इफेक्ट्स से कैसे निपटें दवा अचानक बंद न करें: इससे ब्लड प्रेशर अचानक खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। कोई भी बदलाव डॉक्टर से पूछकर ही करें।

शरीर को समय दें: कई बार कुछ हफ्तों में शरीर दवा के हिसाब से ढल जाता है।

पानी और संतुलन बनाए रखें: पर्याप्त पानी पीने से चक्कर, थकान और ऐंठन कम हो सकती है।

दवा सही तरीके से लें: कुछ दवाएं खाने के साथ या तय समय पर ज्यादा असरदार होती हैं।

ब्लड प्रेशर नियमित चेक करें: रिकॉर्ड रखने से डॉक्टर को सही डोज तय करने में मदद मिलती है।

लक्षण जल्दी बताएं: लगातार खांसी, सूजन, बहुत ज्यादा थकान या बेहोशी जैसी समस्या तुरंत डॉक्टर को बताएं।

लाइफस्टाइल बदलने से मिलेगी मदद कम नमक खाना, हेल्दी डाइट लेना, रोज थोड़ा-बहुत व्यायाम करना, तनाव कम करना, धूम्रपान छोड़ना और शराब सीमित रखना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। बीपी कंट्रोल रखने में अच्छी नींद भी बेहद अहम मानी जाती है।

डॉक्टर से कब मिलें अगर साइड इफेक्ट रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगें या बढ़ते जाएं, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर दवा की मात्रा बदल सकते हैं या दूसरी दवा दे सकते हैं।