Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थBlack Coffee Is the ONLY Drink That Removes Liver Fat Fortis gastroenterologist reveals
लिवर का फैट गला सकती है सिर्फ ये 1 ड्रिंक, फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए चौंकाने वाले फायदे!

लिवर का फैट गला सकती है सिर्फ ये 1 ड्रिंक, फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए चौंकाने वाले फायदे!

संक्षेप:

Black Coffee for Fatty Liver: फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि लिवर से फैट सिर्फ एक ही ड्रिंक रिमूव कर सकती है, और वो ड्रिंक है ब्लैक कॉफी। कई रिसर्च में भी ये सामने आया है।

Tue, 25 Nov 2025 12:44 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फैटी लिवर की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है। खासतौर से जिन लोगों का ज्यादातर समय बैठे हुए गुजरता है या डाइट में ऑयली और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा ज्यादा है, उन लोगों में फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें लिवर सेल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है। इस वजह से लिवर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि लिवर से फैट सिर्फ एक ही ड्रिंक रिमूव कर सकती है, और वो ड्रिंक है ब्लैक कॉफी। कई रिसर्च में भी ये सामने आया है कि ब्लैक कॉफी, लिवर के फैट जमा फैट को निकालने में बहुत कारगर है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिवर से फैट निकालने का काम करती है ब्लैक कॉफी

डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि बिना चीनी और दूध के बनी कॉफी, एकमात्र ऐसी ड्रिंक है जो आपके लिवर में जमा फैट निकालने का काम करती है। अगर रोजाना आप 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो आपके लिवर का सारा फैट निकलने की क्षमता इसमें है। ये एक बहुत अच्छी लिवर प्रोटेक्शन ड्रिंक है, जिसे आपको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है ब्लैक कॉफी

डॉ शुभम कहते हैं कि कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल्स और कई ऐसे तत्व होते हैं, जो लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये लिवर इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस को कम करने में भी मदद करती है। हालांकि इसमें दूध और चीनी का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ पानी और कॉफी नियमित रूप से पीने पर फैटी लिवर का खतरा कम हो जाता है।

ब्लैक कॉफी पीने के अन्य फायदे

फैटी लिवर के अलावा भी ब्लैक कॉफी पीने के कई फायदे हैं। ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करती है। बिना एक्सट्रा कैलोरी के शरीर को एनर्जी देती है, जिससे वेट लॉस में फायदा होता है। ब्लैक कॉफी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और साथ ही मेंटल क्लैरिटी, फोकस और अलर्टनेस बढ़ाती है। इतना ही नहीं, ये डायबिटीज मैनेजमेंट और हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है।

ये भी पढ़ें:शराब से भी ज्यादा लीवर को नुकसान पहुंचाता है ये 1 फूड, डॉ बोले- रोज खा रहे लोग!
ये भी पढ़ें:क्या बढ़ते प्रदूषण में बाहर वॉक पर जा सकते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया सही समय
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।