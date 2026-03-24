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दादी-नानी के पिटारे से: क्या आपने ट्राई किया भुना मुनक्का? जानें इसके फायदे

Mar 24, 2026 12:17 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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भुना मुनक्का एक पुराना और आसान घरेलू नुस्खा है, जो पाचन सुधारने, कमजोरी दूर करने और सर्दी-खांसी में राहत देने में मदद करता है। नियमित और सही मात्रा में इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

दादी-नानी के पिटारे से: क्या आपने ट्राई किया भुना मुनक्का? जानें इसके फायदे

Ancient Home Remedies: पुराने समय में दादी-नानी के घरेलू नुस्खे ही सेहत का सबसे बड़ा सहारा होते थे। उन्हीं में से एक है भुना मुनक्का, जिसे कई छोटी-बड़ी समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान के कारण पाचन, कमजोरी और इम्युनिटी से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं।

ऐसे में यह आसान और नेचुरल उपाय शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। मुनक्का में मौजूद पोषक तत्व बॉडी को एनर्जी देते हैं। वहीं, भूनने से इनका स्वाद और गुण दोनों बेहतर हो जाते हैं, जिससे शरीर को डबल फायदा मिल सकता है। यहां पढ़ें इससे जुड़ी पूरी जानकारी-

भुना मुनक्का के फायदे

1. पाचन को बेहतर बनाता है: भुना मुनक्का पेट को साफ रखने में मदद करता है। यह कब्ज की समस्या को कम कर सकता है और पाचन को आसान बनाता है।

2. इम्युनिटी बढ़ाने में मदद: इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं।

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3. खांसी और गले के लिए फायदेमंद: भुना मुनक्का गले को आराम देता है और खांसी में राहत पहुंचा सकता है। यह गले की खराश को भी कम करता है।

4. शरीर को देता है ताकत: मुनक्का में आयरन और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं।

5. खून बढ़ाने में सहायक: यह खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है।

कैसे करें सेवन?

मुनक्का को हल्का सा घी में या बिना घी के तवे पर भून लें। इसे ठंडा होने दें और रोजाना 3–4 मुनक्का खाएं। इसके अलावा आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं।

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किन लोगों के लिए है फायदेमंद?

  • जिन्हें कमजोरी महसूस होती है
  • जिन्हें पाचन की समस्या है
  • सर्दी-खांसी से परेशान लोग

क्यों अपनाएं यह नुस्खा?

भुना मुनक्का एक सरल और असरदार घरेलू नुस्खा है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं में मदद कर सकता है। सही मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। यह पूरी तरह नेचुरल और आसान उपाय है, जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए यह शरीर के लिए सुरक्षित माना जाता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

मुनक्का का ज्यादा सेवन करने से बचें क्योंकि यह मीठा होता है, खासतौर पर डायबिटीज के मरीज। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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