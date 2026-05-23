डॉक्टर ने बताया ओपीडी में आ रहे मसल्स क्रैम्प के मरीज, गर्मी में ये गलतियां ना दोहराएं
Muscles cramp in summer: गर्मियों के मौसम में काफी सारे लोगों को मसल्स में ऐंठन यानी क्रैम्प की समस्या परेशान रहने लगती है। भोपाल की स्पाइन की डॉक्टर ने शेयर किया कि कौन सी गलती मसल्स क्रैम्प को बढ़ा देती है।
भीषण गर्मी पड़ रही है और 25 तारीख से नौतपा भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान अगर शरीर के टेंपरेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बीमार होना तय है। भोपाल की डॉक्टर दिव्या ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है कि कैसे उनके पास बैक पेन से ज्यादा मरीज मसल्स में दर्द और चोट की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुछ सावधानियों को जरूर रखा जाए।
गर्मी में क्यों होता है मसल्स क्रैम्प
गर्मियों में होने वाली ऐंठन और दर्द मसल्स में खिंचाव के कारण होता है। जिसका कारण शरीर का बहुत ज्यादा तापमान होता है। गर्मी में काफी सारे लोगों को ये समस्या होती है जो कि गर्मी की एक बहुत ही साधारण समस्या है लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो ये बढ़कर हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। मसल्स में होने वाला क्रैम्प यानी ऐंठन हाथ, पैर, कंधे, पेट में हो सकता है। जब पसीना बहुत ज्यादा निकलता है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है क्योंकि पसीने के साथ सोडियम ही नहीं दूसरे जरूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम भी बाहर निकल जाते हैं। गर्मियों में होने वाले मसल्स क्रैम्प से बचने के लिए डॉक्टर ने बताया कि ये सावधानियां जरूर रखें और गलतियों को ना दोहराएं।
शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें
सादे पानी को पीने की बजाय नारियल पानी, छाछ, लेमन वाटर, सत्तू ड्रिंक जैसे समर ड्रिक्स को पिएं। जिससे शरीर में जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। डॉक्टर के मुताबिक दिन में एक बार नींबू पानी, ओआरएस का घोल या फिर नारियल पानी पिएं।
एसी ट्रैप से बचें
कड़ी धूप से आकर सीधे एसी के सामने ना बैठें। या फिर जब शरीर बेहद गर्म हो आप रसोई में काम कर रहीं तो सीधे वहां से एसी वाले कमरे में ना बैठ जाएं। टेम्परेचर शॉक की वजह से कई बार मसल्स में ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। अचानक से टेंपरेचर घटने से मांसपेशियों में चोटिल हो जाती हैं।
मैग्नीशियम रिच फूड्स लें
अगर इन दिनों पैरों में ऐंठन महसूस होती है। रात को पैरों में दर्द होता है तो इसका कारण मैग्नीशियम की कमी होती है। इसलिए हर रोज मुट्ठीभर मखाना और एक केला खाएं। ये शरीर में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा और मसल्स में क्रैम्प की समस्या को भी कम करेगा।
सोने से पहले मसल्स को रिलैक्स ना करना
हीट और स्ट्रेस की वजह से मसल्स में टेंशन बढ़ जाती है। इन्हें रिलैक्स करन के लिए रोजाना बेड पर जाने से पहले स्ट्रेच करना जरूरी है। पैरों की मसल्स को स्ट्रेच करने के बाद ही सोने के लिए जाएं। ऐसा करने से होने वाले क्रैम्प में राहत मिलने में मदद होती है।
हैवी वर्कआउट से बचें
ऐसे जिम जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है वहां पर वर्कआउट से परहेज करें। एक्सट्रीम हीट के दौरान हैवी ट्रेनिंग सेशन और हैवी एक्सरसाइज करने से बचें। इससे मसल्स में चोट का डर बढ़ जाता है।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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