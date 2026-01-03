भाग्यश्री ने बिस्तर पर लेटकर बताई 4 एक्सरसाइज, कमर दर्द से मिलेगा आराम

संक्षेप: Bhagyashree share easy tips to reduce lower back pain: एक्ट्रेस भाग्यश्री अक्सर घरेलु नुस्खे और फिटनेस टिप्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार उन्होने बिस्तर पर लेटकर अपने कमर के दर्द को दूर करने का तरीका शेयर किया है।

एक्ट्रेस भाग्यश्री 56 की उम्र में भी बेहद फिट है। साथ ही काफी सारे घरेलू नुस्खे भी फैंस के साथ शेयर करती रहती है। बीते दिनों ही एक्ट्रेस ने कमर दर्द के लिए 4 एक्सरसाइज शेयर की है। जिसे बिस्तर पर लेटकर करने से ही आराम मिलेगा। अगर आप लोअर बैक पेन से परेशान हैं तो रोजाना बिस्तर पर सोने से पहले इन एक्सरसाइज को करें। ये हिप्स की जकड़न को खत्म करने के साथ ही कमर की मसल्स को भी रिलैक्स करेंगी।

एंकल टिल्ट एक्सरसाइज भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इन चारों एक्सरसाइज को करने का तरीका बताया है। सबसे पहले बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेट जाएं और पैरों को फैला लें। दोनों पैरों को बिल्कुल स्थिर रखें और एंकल को एक बार बाहर की तरफ रोटेट करें और एक बाहर अंदर की तरफ रोटेट करें। ध्यान रखें कि पैर के पंजे रोटेट करने पर दोनों साइड बिस्तर को टच हों। एंकल को टिल्ट करने से लोअर बैक की मसल्स लूज होगी और जकड़न दूर होगी।

हील ऑन टो स्विंग बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेटकर पैरों को फैलाएं। अब एक पैर के पंजे को सीधा रखें और उसी पंजे के ऊपर दूसरे पंजे की एड़ी को रखें। अब पैर की इसी पोजीशन के साथ लेफ्ट एंड राइट पैरों को घुमाएं। पैर इस तरह से घूमें कि कमर तक रोटेशन हो, जिससे बैक मसल्स में स्टोर टेंशन रिलीज हो सके। कम से कम 10-10 बार इस रोटेशन प्रोसेस को करने के पीठ की मसल्स को रिलैक्स फील होगा।

हिप ओपनर एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज में बिस्तर पर लेटकर दोनों घुटनों को मोड़ लें। अब राइड साइड के घुटने को लेफ्ट साइड की ओर ले जाकर बिस्तर से टच कराएं। इसी तरह से लेफ्ट साइड के घुटने को भी राइड साइड पर ले जाकर बिस्तर से टच कराएं। ये एक्सरसाइज हिप में हो रही टाइटनेस को कम करने में मदद करेगी।