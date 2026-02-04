पतला होना सेहत की गारंटी नहीं! डॉक्टर से जानें दुबली महिलाओं में भी क्यों बना रहता है गर्भाशय के कैंसर का खतरा

संक्षेप: Cancer Myths And Reality : पतली, दुबली या फिट दिखने वाली महिलाओं में भी यूटेराइन कैंसर देखा जाता है। सिर्फ वजन देखकर किसी महिला के कैंसर के जोखिम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस विषय पर कई मिथक हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।

अक्सर यह माना जाता है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ज्यादातर उन लोगों को घेरती हैं जिनका वजन ज्यादा है या जिनकी जीवनशैली खराब है, लेकिन जब बात गर्भाशय के कैंसर (Uterine Cancer) की आती है, तो यह धारणा एक जानलेवा गलती साबित हो सकती है। हकीकत यह है कि कैंसर किसी का वेट स्केल या बॉडी मास इंडेक्स (BMI) देखकर हमला नहीं करता। दुबला-पतला होना सेहतमंद होने की गारंटी जरूर लग सकता है, लेकिन शरीर के भीतर छिपकर पनप रहे हार्मोनल असंतुलन, जेनेटिक म्यूटेशन और साइलेंट लक्षणों का कद-काठी से कोई लेना-देना नहीं होता। सीके बिरला हॉस्पिटल की स्त्रीरोग रोग विशेषज्ञ डॉ. परमिंदर कौर कहती हैं कि फिटनेस का मतलब केवल बाहर से 'स्लिम' दिखना नहीं, बल्कि अंदरूनी अंगों की सेहत और नियमित जांच भी है। लोगों को अक्सर लगता है कि गर्भाशय (यूटेरस) का कैंसर सिर्फ मोटापे से ग्रस्त महिलाओं को होता है। लेकिन यह आधी-अधूरी जानकारी है। सच यह है कि पतली, दुबली या फिट दिखने वाली महिलाओं में भी यूटेराइन कैंसर देखा जाता है। सिर्फ वजन देखकर किसी महिला के कैंसर के जोखिम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस विषय पर कई मिथक हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।

यूटेराइन कैंसर से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई मिथक 1: यूटेरस का कैंसर सिर्फ मोटी महिलाओं को होता है।

तथ्य: मोटापा यूटेरस के कैंसर का एक बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। पतली महिलाएं भी इस कैंसर से प्रभावित हो सकती हैं।

मिथक 2: अगर महिला पतली है और फिट दिखती है, तो उसे हार्मोनल समस्या नहीं होगी।

तथ्य: दुबली महिलाओं में भी हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, खासकर PCOS जैसी स्थितियों में, जो यूटेराइन कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं।

मिथक 3: नियमित पीरियड्स होने का मतलब है कि कैंसर का कोई खतरा नहीं।

तथ्य: कई बार पीरियड्स सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर एंडोमेट्रियम (गर्भाशय की परत) मोटी हो रही होती है।

मिथक 4: कैंसर सिर्फ उम्रदराज महिलाओं को होता है।

तथ्य: 50 वर्ष से ऊपर जोखिम बढ़ता है, लेकिन आजकल खासकर PCOS और इंसुलिन रेज़िस्टेंस वाली महिलाओं में 30–40 की उम्र में भी मामले देखे जा रहे हैं।

मिथक 5: मोटापा ही एस्ट्रोजन बढ़ाता है।

तथ्य: पतली महिलाओं में भी एस्ट्रोजन का असंतुलन हो सकता है, खासकर जब ओव्यूलेशन नियमित न हो।

मिथक 6: परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं।

तथ्य: लिंच सिंड्रोम जैसी जेनेटिक स्थितियां यूटेराइन कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं, भले ही महिला पतली हो।

मिथक 7: सफेद पानी, हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सामान्य है।

तथ्य: ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

मिथक 8: अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो सब ठीक है।

तथ्य: कई बार शुरुआती बदलाव अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते, बायोप्सी की जरूरत पड़ती है।

किन पतली महिलाओं को ज्यादा सावधान रहना चाहिए? • PCOS से पीड़ित महिलाएं

• जिनके पीरियड्स अनियमित रहते हैं

• 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं

• जिनके परिवार में लिंच सिंड्रोम या कोलन/यूटेरस कैंसर का इतिहास हो

• डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली महिलाएं