सावधान ! क्या आप भी घर में नंगे पैर घूमते हैं? डॉक्टर ने बताएं ये 4 बड़े नुकसान

संक्षेप: Hidden Risks of Walking Barefoot : घर के अंदर नंगे पांव चलना कई घरों में आम बात है। हालांकि यह स्वाभाविक और सुकून देने वाला लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, कुछ छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।

अक्सर घर की साफ-सफाई को देखकर हम बेफिक्र होकर नंगे पैर फर्श पर टहलना शुरू कर देते हैं, ऐसा करके हम बेहद आरामदायक तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फर्श की यह चमक कई बार एक छलावा भी हो सकती है। जी हां, आपके घर का फर्श उन सूक्ष्म बैक्टीरिया, एलर्जी पैदा करने वाले कणों और फंगल संक्रमणों का अड्डा हो सकता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। लगातार नंगे पैर चलने की यह आदत न केवल आपके पैरों की कोमलता छीन सकती है, बल्कि जोड़ों के दर्द और पैरों के स्ट्रक्चर में आने वाले बदलावों की एक बड़ी वजह भी बन सकती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल (फरीदाबाद) में ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट के एडिशनल डायरेक्टर और HOD डॉ. हरीश घोटा कहते हैं कि घर के अंदर नंगे पांव चलना कई घरों में आम बात है, खासकर भारत में, जहां इसे आरामदायक और स्वच्छ माना जाता है। हालांकि यह स्वाभाविक और सुकून देने वाला लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, कुछ छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं उनके बारे में-

फर्श पर नंगे पांव चलने के नुकसान एड़ी का दर्द नंगे पैर फर्श पर चलने से होने वाली सबसे आम समस्या में एड़ी का दर्द और प्लांटर फैशियाइटिस शामिल हैं। संगमरमर, टाइल्स या ग्रेनाइट जैसे कठोर फर्श झटकों को सोखने में सक्षम नहीं होते। लंबे समय तक ऐसे फर्श पर नंगे पांव चलने से एड़ी और पैर के आर्च पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे सूजन, दर्द और जकड़न हो सकती है, जो अक्सर सुबह के समय ज्यादा महसूस होती है।

जोड़ और पीठ से जुड़ी समस्याएं हमारे पैर शरीर के लिए प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब पैरों को उचित कुशन या सपोर्ट नहीं मिलता, तो चलने का झटका सीधे टखनों, घुटनों, कूल्हों और निचली कमर तक पहुंचता है। समय के साथ यह घुटनों के दर्द को बढ़ा सकता है, गठिया को गंभीर बना सकता है और लंबे समय तक रहने वाले कमर दर्द का कारण बन सकता है, खासकर अधेड़ उम्र और बुजुर्ग लोगों में यह समस्या अधिक देखी जा सकती है।

एड़ियों का फटना एड़ियों में दरारें पड़ना भी एक आम समस्या है। सूखे फर्श और लगातार घर्षण के कारण एड़ियों की त्वचा मोटी और रूखी हो जाती है, जिससे दर्दनाक दरारें पड़ सकती हैं और कभी-कभी खून भी निकल सकता है। मधुमेह (डायबिटीज) के मरीजों में छोटी सी दरार या कट भी गंभीर संक्रमण का रूप ले सकता है यदि समय पर इलाज न हो।

चोट और संक्रमण का खतरा नंगे पैर फर्श पर चलने से चोट और संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। छोटे-छोटे कांच के टुकड़े, लकड़ी की किरच, धातु के टुकड़े या अन्य नुकीली चीजें पैरों में कट लगा सकती हैं। यहां तक कि साफ दिखने वाले फर्श पर भी बैक्टीरिया और फंगस मौजूद हो सकते हैं, जिससे फंगल इंफेक्शन, मस्से या छोटे घाव हो सकते हैं जो धीरे भरते हैं।

सलाह- इसका मतलब यह नहीं है कि घर के अंदर हमेशा भारी जूते पहनकर ही घूमना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि नरम, अच्छे कुशन और आर्च सपोर्ट वाले घरेलू चप्पल या सैंडल का इस्तेमाल किया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एड़ी में दर्द, फ्लैट फीट, डायबिटीज या जोड़ों की समस्या है।