सावधान! नॉर्मल नहीं हैं डिलीवरी के बाद के ये 5 संकेत, कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं इन्हें नजरअंदाज?

मां बनना हर महिला के लिए बेहद सुखद अहसास होता है। लेकिन इस नए सफर की शुरुआत करते हुए कई बार महिलाएं कुछ ऐसी तकलीफों को भी सामान्य नजरअंदाज कर देती हैं, जो बाद में उनके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। परिवार में भी नई मां की शारीरिक थकान या दर्द को 'डिलीवरी का सामान्य असर' कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रसव के बाद महिला के शरीर में होने वाले कुछ बदलाव नॉर्मल होते हैं तो कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना उसकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आंचल अग्रवाल कहती हैं कि प्रसव के बाद महिला के शरीर में स्वयं को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता मौजूद होती है। लेकिन बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शरीर सामान्य अवस्था में वापस नहीं लौटता। इसके लिए समय, देखभाल, पर्याप्त आराम और सजग निगरानी की आवश्यकता होती है।

डॉ. आंचल अग्रवाल कहती हैं कि कई परिवारों में डिलीवरी के बाद सारा ध्यान नवजात शिशु पर केंद्रित हो जाता है, जबकि मां से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या 'सामान्य' मान लिया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि महिला के शरीर में गर्भावस्था के बाद नजर आने वाले कुछ लक्षण बिल्कुल भी सामान्य नहीं होते, जिन्हें अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं प्रसव के बाद नजर आने वाले ऐसे ही 5 लक्षणों के बारे में, जिनके दिखते ही समय पर देखभाल और चिकित्सकीय की आवश्यकता होती है।

मानसिक स्वास्थ्य में असंतुलन प्रसव के बाद महिला की भावनात्मक परेशानियों को अकसर गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि इसका सीधा असर महिला की सेहत और उसके रोजमर्रा के जीवन पर लंबे समय तक बना रह सकता है। जिसमें मूड स्विंग्स सामान्य हो सकते हैं, लेकिन लगातार चिंता, अत्यधिक बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदासी या भावनात्मक सुन्नता सामान्य नहीं है। कुछ महिलाएं अपने शिशु से जुड़ाव महसूस नहीं कर पातीं, रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि खो देती हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक दबाव महसूस करती हैं। इन लक्षणों को अक्सर कमजोरी या तनाव समझ लिया जाता है, जिसके कारण कई महिलाएं चुपचाप पीड़ा सहती रहती हैं।

अत्यधिक या लंबे समय तक रक्तस्राव प्रसव के बाद रक्तस्राव धीरे-धीरे कम होना चाहिए। यदि हर घंटे एक पैड पूरी तरह भीग रहा हो, बहुत बड़े थक्के निकल रहे हों, या समय के साथ रक्तस्राव कम न हो रहा हो, तो यह किसी गंभीर जटिलता का संकेत हो सकता है। जिसके लिए तुरंत चिकित्सक सहायता की आवश्यकता होती है।

देर से टांके ठीक होना या संक्रमण चाहे सामान्य प्रसव हुआ हो या सिजेरियन डिलीवरी, टांकों का स्थान धीरे-धीरे ठीक होना चाहिए। लालिमा, सूजन, मवाद, लगातार दर्द या घाव का देर से भरना संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों की शुरुआती जांच जटिलताओं से बचाने में मदद करती है।

लगातार या तेज सिरदर्द प्रसव के बाद कभी-कभी सिरदर्द होना संभव है, लेकिन यदि सिरदर्द एक दिन से अधिक बना रहे, असामान्य रूप से तीव्र हो, या आराम तरल पदार्थ और सामान्य दवाओं से भी न आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए।

पेल्विक क्षेत्र में असहजता और पेशाब का रिसाव पेल्विक हिस्से में लगातार दर्द, भारीपन महसूस होना, या हंसने, खांसने या छींकने पर पेशाब निकलना , ये सभी प्रसव के बाद पेल्विक फ्लोर की कमजोरी या नसों पर दबाव के संकेत हो सकते हैं। ये लक्षण आम हैं, लेकिन यदि इलाज न किया जाए तो ये चलने-फिरने, शरीर की मुद्रा, मूत्र नियंत्रण और समग्र आराम को प्रभावित कर सकते हैं।