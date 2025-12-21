Hindustan Hindi News
सावधान! डिनर के बाद की 1 गलती आपकी सेहत पर पड़ सकती है भारी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे?

संक्षेप:

भागदौड़ भरी जिंदगी में 'डिनर टेबल' पर बैठते-बैठते अक्सर रात के 10 या 11 बज जाते हैं। जिसके बाद हमारा अगला पड़ाव या तो मोबाइल की स्क्रीन होती है या फिर तकिया। सुनने में यह एक सामान्य रूटीन लग सकता है, पर हकीकत में यह हमारे पाचन तंत्र के साथ एक 'साइलेंट वॉर' जैसा है।

Dec 21, 2025 09:35 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Mistake to avoid post dinner : सर्दियों की गुलाबी ठंड और कंबल की गर्माहट भला किसे नहीं भाती? लेकिन इसी सुकून के बीच अक्सर पेट में भारीपन, सीने में जलन और एसिडिटी जैसे बिन बुलाए मेहमान भी आ धमकते हैं। हम अक्सर इसका दोष चटपटे खाने या काम के तनाव को देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, पर असल कहानी कुछ और ही है। डॉक्टरों की मानें तो हमारी सबसे बड़ी चूक खाने की थाली में नहीं, बल्कि खाने के बाद की जाने वाली गलती में है। दरअसल, जैसे ही हम डिनर खत्म करते हैं, शरीर उसे पचाने की जद्दोजहद शुरू करता है, लेकिन हम उसे समय देने के जगह सीधे बिस्तर में आराम करने पहुंच जाते हैं। भोजन के बाद की यह आदत पाचन तंत्र के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जब आप बिना टहले या बिना गैप दिए सीधे लेट जाते हैं, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, जिससे भोजन का सही संचार नहीं हो पाता और यही आपकी रातों की नींद और अगले दिन की स्फूर्ति को भी चुरा लेता है।

Mistake to avoid post dinner

एक्सपर्ट की चेतावनी

मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (नोएडा) के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. संजय कुमार, कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'डिनर टेबल' पर बैठते-बैठते अक्सर रात के 10 या 11 बज जाते हैं। दिनभर की थकान के बाद हम भारी-भरकम भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अगला पड़ाव या तो मोबाइल की स्क्रीन होती है या फिर तकिया। सुनने में यह एक सामान्य रूटीन लग सकता है, पर हकीकत में यह हमारे पाचन तंत्र के साथ एक 'साइलेंट वॉर' जैसा है। जब हम पेट भरकर तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण (gravity) के अभाव में पेट का एसिड ऊपर की ओर यानी खाने की नली की तरफ भागने लगता है। यही वह वजह है जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारें और पेट का भारीपन हमारी पहचान बन जाता है। हमारी यह 'बिजी लाइफस्टाइल' अनजाने में ही एसिड रिफ्लक्स और गंभीर पेट रोगों को न्योता दे रही है। याद रखें, सोने से ठीक पहले खाया गया भारी भोजन शरीर के लिए पोषण नहीं, बल्कि एक बोझ बन जाता है जिसे हमारा सिस्टम ढोने में असमर्थ रहता है।

Mistake to avoid post dinner

डिनर के बाद तुरंत लेटने के नुकसान

पाचन तंत्र पर सीधा असर

भोजन करने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटते ही पेट का एसिड ऊपर की ओर खाद्य नली में लौटने लगता है। इससे हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, अपच और सीने में जलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। कई लोग इसे सामान्य 'एसिडिटी' मानकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यह आदत परेशानी पैदा कर सकती है।

कुदरती संतुलन गड़बड़ाता है

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज खाने के बाद वज्रासन में बैठने या थोड़ी देर टहलने की सलाह क्यों देते थे? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि 'गुरुत्वाकर्षण' का विज्ञान छिपा है। हमारा पाचन तंत्र किसी सीधे पाइप की तरह काम करता है, जहां गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य सहायक की भूमिका निभाता है। जब हम सीधे बैठे या खड़े होते हैं, तो पृथ्वी की यह शक्ति भोजन और पाचक रसों (Acids) को स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर दबाए रखती है, जिससे पाचन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती है। लेकिन जैसे ही हम खाने के तुरंत बाद क्षैतिज (Horizontal) अवस्था में यानी लेट जाते हैं, यह कुदरती संतुलन गड़बड़ा जाता है। लेटने पर पेट का एसिड ऊपर की ओर बहने लगता है, जिससे 'एसिड रिफ्लक्स' और जलन की समस्या पैदा होती है। संक्षेप में कहें तो, आपका पेट भोजन को पचाने के लिए उसे 'नीचे' रखना चाहता है, और आपकी लेटने की जल्दबाजी उसे 'ऊपर' धकेल देती है। यही छोटी सी गलती पूरे स्वास्थ्य का समीकरण बिगाड़ देती है।

गैस ब्लोटिंग के साथ बढ़ जाती है GERD की समस्या

रात 9–10 बजे के बाद डिनर करना और जल्द सो जाना पाचन के लिए बेहद प्रतिकूल है। इस आदत से पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग और नींद की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। इतना ही नहीं लंबे समय में यह आदत GERD जैसी पुरानी बीमारियों की ओर भी ले जा सकती है।

नींद होती है प्रभावित

अधपचा भोजन शरीर को 'आराम मोड' में जाने से रोकता है। परिणामस्वरूप नींद बार-बार टूटती है, बेचैनी रहती है और सुबह थकान महसूस होती है।

समस्या से राहत दिलाएंगे ये छोटे-छोटे बदलाव

-डिनर हमेशा सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले करें।

-खाने के बाद 10–15 मिनट हल्की वॉक या खड़े रहना पाचन के लिए सहायक होता है।

-जरूरत से ज्यादा ऑयली, मसालेदार या भारी भोजन रात को करने से बचें।

-थोड़ी ऊंचा तकिया रखकर सोने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या को कम किया जा सकता है।

-बार-बार सीने में जलन, खट्टी डकार, गले में जलन या निगलने में परेशानी हो, तो इसे नजरअंदाज़ न करें।

doctor advice

डॉक्टर की सलाह

अगर सीने में जलन और भारीपन आपकी रोज की कहानी बन जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें, यह भविष्य की गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। सेहत सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आपकी थाली में क्या है, बल्कि इस पर भी कि खाने के बाद आप क्या करते हैं।

डिनर के बाद की सबसे बड़ी गलती है-फौरन सो जाना। पाचन को समय दें, सही मुद्रा अपनाएं और थोड़ी सक्रियता रखें। याद रखें, रात के खाने और बिस्तर के बीच का फासला ही आपकी सुकून भरी नींद और बेहतर स्वास्थ्य की असली कुंजी है।

