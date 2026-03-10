Hindustan Hindi News
ब्लड प्रेशर कंट्रोल से लेकर वेट लॉस तक, ये हैं सत्तू पीने के 8 बड़े फायदे

Mar 10, 2026 12:50 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits Of Sattu In Hindi : आज दुनिया के बड़े-बड़े 'हेल्थ कैफे' की शान बन चुका सत्तू प्रोटीन और फाइबर का पावरहाउस है, जो आधुनिक सप्लीमेंट्स तक को मात देता है। इसके नियमित सेवन से आप वेट लॉस से लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल में रख सकते हैं।

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोग बॉडी का कूल बनाए रखने के लिए ठंडी तासीर की चीजों को डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं। यही वो मौसम होता है जब छाछ, लस्सी, नींबू पानी और शरबत की डिमांड लोगों के बीच काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या जानते हैं इन सबके अलावा एक और ऐसी चीज है, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी वरदान मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ठंडे-चटपटे सत्तू की। लू के थपेड़ों के बीच सत्तू का एक गिलास अमृत जैसा महसूस होता है। आज दुनिया के बड़े-बड़े 'हेल्थ कैफे' की शान बन चुका सत्तू प्रोटीन और फाइबर का पावरहाउस है, जो आधुनिक सप्लीमेंट्स तक को मात देता है। इसके नियमित सेवन से आप वेट लॉस से लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल में रख सकते हैं।

सीके बिरला हॉस्पिटल (दिल्ली) की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि सत्तू, भुने हुए चने के आटे से बनाया जाता है, जो लंबे समय से खासकर गर्मियों के मौसम में भारतीय परिवारों का हिस्सा रहा है। अपनी ठंडी तासीर और पौष्टिक गुणों के कारण यह पारंपरिक ड्रिंक आजकल फिर से लोकप्रिय हो रही है। पैकेज्ड और मीठे ड्रिंक्स की जगह सत्तू एक प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प माना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर सत्तू को अगर संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जाए तो यह सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है।

गर्मियो में सत्तू पीने से सेहत को मिलते हैं ये 8 फायदे

1. प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का रिच सोर्स

सत्तू में प्राकृतिक रूप से अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए यह शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका नियमित सेवन मांसपेशियों को मजबूत बनाने, टिश्यू रिपेयर करने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है।

2. वजन नियंत्रित रखने में मददगार

सत्तू में प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं, जो जल्दी भूख लगने की समस्या को कम करते हैं। इससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है और वजन मैनेज करने में मदद मिलती है। तो अगर आपका वजन अधिक है, तो आप रोज सुबह खाली पेट सत्तू का पानी पी सकते हैं।

3. पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है

सत्तू में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर मल त्याग को आसान और नियमित रखता है। जिससे कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है।

4. शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है

सत्तू को नेचुरल एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे अचानक ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या नहीं होती।

5. ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक

सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है। साथ ही, इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं।

6. शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है

गर्मियों में सत्तू पीना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है।

7. दिल की सेहत के लिए अच्छा

सत्तू में मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

8. जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर

प्रोटीन और फाइबर के अलावा सत्तू में आयरन, कैल्शियम और बी-विटामिन जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं।

