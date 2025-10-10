व्रत के बाद नारियल पानी में नमक मिलाकर पीने से क्या होगा असर? best natural drink to give energy after fasting rehydrate body get rid fatigue weakness coconut water with pinch of salt, हेल्थ टिप्स - Hindustan
व्रत के बाद नारियल पानी में नमक मिलाकर पीने से क्या होगा असर?

You should drink coconut water with salt to rehydrate body after fasting: लंबे व्रत के बाद शरीर में लग रही कमजोरी, थकान और एनर्जी की कमी को दूर करने के लिए नारियल पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीने से असर होगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:30 PM
करवा चौथ के व्रत के बाद शरीर में पानी की कमी और कमजोरी लगना नेचुरल है। इस डिहाइड्रेशन से निपटना चाहती हैं तो एक चीज जो तेजी से हेल्प करेगी, वो है नारियल पानी। कई घंटे पानी ना पीने की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से कमजोरी, बेहोशी, थकान महसूस होना नॉर्मल है। शरीर को रिहाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीना हेल्पफुल हो सकता है। जानें नारियल पानी को नमक के साथ मिलाकर पीने से क्या होगा बॉडी पर असर।

एक चुटकी नमक मिलाकर नारियल पानी पीने के फायदे

नारियल पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर अगर व्रत के बाद पिया जाए तो ये हेल्दी प्रैक्टिस है। लंबे टाइम तक निर्जला व्रत रहने से शरीर के जरूर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। नारियल पानी नेचुरल ड्रिंक है जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट से मैच करता है और उसे मेंटन करता है। ये जल्दी से बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और जरूरी मिनरल्स जैसे पोटैशियम, मैग्नीशियम , कैल्शियम और सोडियम की पूर्ति करता है।

नमक क्यों मिलाना

नारियल पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीने से सोडियम के साथ मिनरल फ्लूइड में बने रहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को और इफेक्टिवली बैलेंस करता है। नारियल पानी के साथ नमक मिलाकर पीने से डिहाइड्रेशन, मसल्स क्रैम्प और थकान दूर करने में मदद मिलती है, जो कि व्रत के बाद होना नेचुरल है। वहीं कोकोनट वाटर में नमक मिलाने से भूख लगती है और डाइजेशन में मदद मिलती है।

नारियल पानी पीने से क्या होगा

नारियल पानी में कैलोरी कम होती है और ये नेचुरल स्वीट होता है। जिससे एनर्जी बूस्ट होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर नहीं पड़ता है। कोकोनट वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रिलाइज करते हैं। कोकोनट वाटर और नमक मिलाकर पीने से सिंपली बॉडी आसानी से रिहाइड्रेट होती है और व्रत के बाद रिकवरी आसान हो जाती है।

