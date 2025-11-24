डॉक्टर मनीषा ने किया अलर्ट, ये हैं हाई ब्लड प्रेशर के 5 शुरुआती संकेत, गंभीर होने से पहले दें ध्यान

संक्षेप: कुछ हल्के-फुल्के संकेत कभी-कभी हमारी तरफ इशारा करते हैं कि बीपी बढ़ रहा है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिनके परिवार में पहले से ही बीपी की हिस्ट्री है, जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जो मोटापे से परेशान हैं, या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं।

यह बात सच है कि आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) की समस्या ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बना रही है। चिंता की बात यह है कि इस रोग के कोई खास लक्षण रोगी में नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर इसे 'साइलेंट किलर' के नाम से भी पुकारते हैं। कई कार्डियोलॉजिस्ट लोगों को सेहतमंद बने रहने के लिए समय-समय पर बीपी को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह देते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, इस रोग का पता तब चलता है, जब बढ़े हुए बीपी का असर रोगी के दिल, किडनी या दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। आसान शब्दों में समझे तो इसके लक्षण तब दिखने लगते हैं, जब यह समस्या काफी बढ़ चुकी होती है। सीके बिड़ला अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर, डॉ. मनीषा अरोड़ा कहती हैं कि बढ़े हुए बीपी का मतलब यह नहीं कि बॉडी कोई सिग्नल ही नहीं देती है। कुछ हल्के-फुल्के संकेत कभी-कभी हमारी तरफ इशारा करते हैं कि बीपी बढ़ रहा है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिनके परिवार में पहले से ही बीपी की हिस्ट्री है, जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जो मोटापे से परेशान हैं, या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाई बीपी के ये हैं 5 शुरुआती संकेत 1. बार-बार सिर दर्द होना अगर सुबह उठते ही अक्सर सिर भारी या दर्द महसूस होता है, तो ये हाई BP का इशारा हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग में ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जिससे सिर दर्द हो सकता है। हां, हर सिर दर्द BP से जुड़ा नहीं होता, लेकिन बार-बार होने पर इग्नोर नहीं करना चाहिए।

2. चक्कर आना या हल्का-हल्का सिर घूमना अचानक चक्कर आना, कमजोरी लगना या बैलेंस बिगड़ना भी बीपी के उतार-चढ़ाव का संकेत हो सकता है। ये तब होता है जब दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है।

3. धुंधला दिखना या डबल विजन बीपी बढ़ने पर आंखों की पतली नसों पर दबाव पड़ता है। इससे विजन धुंधला हो सकता है। अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए, तो ये आगे चलकर हाईपरटेंसिव रेटिनोपैथी में बदल सकता है, जिससे आंखों की रोशनी भी खतरे में पड़ सकती है।

4. सीने में दर्द या सांस फूलना हाई बीपी में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सीने में दबाव, दर्द, सांस लेने में तकलीफ या धड़कन तेज महसूस होना गंभीर संकेत हो सकते हैं। ये लक्षण नजर आएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

5. बार-बार नाक से खून आना अगर अक्सर नाक से खून आने लगे, तो ये ज्यादा बीपी के कारण नाक की नसें फटने का संकेत हो सकता है। कभी-कभार खून आना सामान्य हो सकता है, लेकिन बार-बार हो तो सावधान रहना चाहिए।

क्यों जरूरी है इन संकेतों को पहचानना? ये संकेत ये नहीं बताते कि आपको 100 प्रतिशत हाई बीपी ही है, लेकिन ये शरीर का अलार्म हैं। बीपी सालों तक शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए रेगुलर बीपी चेक-अप सबसे सुरक्षित तरीका है।