ठंड में पाचन कमजोर? ये 5 हर्बल चाय रखेंगी आपका गट मजबूत और हेल्दी

सर्दियों का मौसम शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है- ठंड के कारण पाचन धीमा पड़ जाता है, गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वहीं इम्युनिटी भी कमजोर हो जाती है जिससे वायरल संक्रमण जल्दी होता है। ऐसे में रोजाना सही हर्बल चाय का सेवन गट हेल्थ को मजबूत बनाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। कुछ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बनी चाय ना सिर्फ पेट को हल्का और आरामदायक रखती है बल्कि सर्दियों के संक्रमणों से भी सुरक्षा देती है। आइए जानते हैं कि सर्द मौसम में कौन-सी हर्बल चाय आपके पाचन और इम्युनिटी के लिए सबसे फायदेमंद है।