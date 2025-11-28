ठंड में पाचन कमजोर? ये 5 हर्बल चाय रखेंगी आपका गट मजबूत और हेल्दी

Hindustan Hindi News
सर्दियों में पाचन धीमा और इम्युनिटी कमजोर हो सकती है लेकिन कुछ हर्बल चाय गट हेल्थ को मजबूत बनाकर ठंड के मौसम में शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा बढ़ाती हैं। ये चाय पाचन सुधारने और संक्रमणों से बचाने में मदद करती हैं।

Fri, 28 Nov 2025 10:44 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है- ठंड के कारण पाचन धीमा पड़ जाता है, गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वहीं इम्युनिटी भी कमजोर हो जाती है जिससे वायरल संक्रमण जल्दी होता है। ऐसे में रोजाना सही हर्बल चाय का सेवन गट हेल्थ को मजबूत बनाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। कुछ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बनी चाय ना सिर्फ पेट को हल्का और आरामदायक रखती है बल्कि सर्दियों के संक्रमणों से भी सुरक्षा देती है। आइए जानते हैं कि सर्द मौसम में कौन-सी हर्बल चाय आपके पाचन और इम्युनिटी के लिए सबसे फायदेमंद है।

1. अदरक हर्बल चाय

  • अदरक में मौजूद जिंजरॉल पाचन को सक्रिय करता है और गैस-अपच को कम करता है।
  • सर्दियों में यह चाय शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देती है और इसके एंटी-वायरल गुण खांसी-जुकाम से राहत देते हैं।
  • भारी खाना खाने के बाद अदरक चाय पेट को भी शांत करती है।

2. दालचीनी हर्बल चाय

  • दालचीनी मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर भोजन पचाने की प्रक्रिया तेज करती है।
  • इसके एंटी-ऑक्सिडेंट गुण इम्युनिटी को मजबूत करते हैं।
  • सर्दियों में यह चाय ब्लड शुगर बैलेंस रखने में भी सहायक है। इसके अलावा ब्लोटिंग और भारीपन कम करती है।

3. सौंफ हर्बल चाय

  • सौंफ पाचन एंजाइम सक्रिय करती है जिससे खाना जल्दी पचता है।
  • गैस, पेट फूलना और भारीपन दूर करती है।
  • सर्दियों में हल्की और सूदिंग चाय पेट को आराम देती है और इम्युनिटी बढ़ाने में भी सहायक होती है।

4. तुलसी हर्बल चाय

  • तुलसी में शक्तिशाली एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर सर्दियों के संक्रमणों से सुरक्षा देती है।
  • गले, छाती और श्वसन तंत्र को साफ रखती है।
  • पाचन को शांत रखती है और एसिडिटी कम करती है।

5. पुदीना हर्बल चाय

  • पुदीना पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करके गैस और अपच कम करता है।
  • मॉर्निंग सिकनेस, भारीपन और ब्लोटिंग में राहत।
  • पुदीने में मौजूद मेन्थॉल सर्दी-जुकाम में आराम देता है, साथ ही ताजगी और मेंटल रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है जो पाचन के लिए भी अच्छा है।

हेल्थ टिप: सर्दियों में इन हर्बल चायों का सेवन गट हेल्थ, पाचन शक्ति और इम्युनिटी को एक साथ मजबूत करता है। अदरक, तुलसी, दालचीनी, सौंफ और पुदीना जैसी चाय हल्की, प्राकृतिक और शरीर के लिए सुरक्षित हैं। रोज 1–2 कप हर्बल चाय शरीर को गर्म और स्वस्थ बनाए रखने में बेहद मददगार है।

