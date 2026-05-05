Fracture Recovery Diet: क्या खाकर जल्दी जुड़ेगी हड्डी? इन फूड्स को डाइट में करें शामिल!
जब हड्डी टूटती है, तो शरीर को उसे ठीक करने के लिए ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। सही डाइट लेने से हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं और दर्द व कमजोरी भी कम होती है। जानें ऐसे में क्या खाएं और क्या खाने से बचना चाहिए -
फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटने के बाद सिर्फ दवा और आराम ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी बहुत जरूरी होता है। जब हड्डी टूटती है, तो शरीर उसे जोड़ने के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों की मांग करता है। ऐसे समय में अगर डाइट सही ना हो, तो हड्डी जुड़ने में ज्यादा समय लग सकता है और कमजोरी भी महसूस होती है।
कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D और विटामिन C जैसे पोषक तत्व हड्डियों की मरम्मत और मजबूती के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए फ्रैक्चर के दौरान अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करना चाहिए, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं और रिकवरी को तेज करें। सही खानपान और देखभाल के साथ आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकते हैं।
फ्रैक्चर में क्या खाएं?
- दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, दही और पनीर कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
- हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी और सरसों जैसी सब्जियां कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत होती हैं, जो हड्डियों की रिकवरी में सहायक हैं।
- प्रोटीन से भरपूर फूड्स: दाल, अंडे, चिकन और सोया प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है, जो टिश्यू रिपेयर और हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है।
- ड्राई फ्रूट्स और नट्स: बादाम, अखरोट और काजू में हेल्दी फैट्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और रिकवरी को सपोर्ट करते हैं।
- विटामिन C वाले फूड्स: संतरा, नींबू और आंवला जैसे फूड्स कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो हड्डियों के जुड़ने के लिए जरूरी है।
- धूप और विटामिन D: विटामिन D कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। इसलिए रोज थोड़ी देर धूप में बैठना भी जरूरी है।
किन चीजों से बचना चाहिए?
- ज्यादा जंक फूड: फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में पोषण कम और ट्रांस फैट व प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। ये शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, जिससे हड्डी जुड़ने में ज्यादा समय लग सकता है।
- ज्यादा नमक और शुगर: बहुत ज्यादा नमक शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है जो हड्डियों के लिए जरूरी होता है। वहीं, ज्यादा शुगर लेने से सूजन बढ़ सकती है और रिकवरी धीमी हो सकती है।
- कोल्ड ड्रिंक्स: कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड और ज्यादा शुगर होती है, जो कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकती है। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है।
- ज्यादा कैफीन: चाय, कॉफी या अन्य कैफीन वाले ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन शरीर में कैल्शियम के स्तर को कम कर सकता है। इससे हड्डियों की मरम्मत पर असर पड़ता है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें।
नोट: फ्रैक्चर के समय सही खानपान बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही फूड्स खाते हैं, तो आपकी हड्डियां जल्दी ठीक हो सकती हैं। हेल्दी डाइट और सही देखभाल से आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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