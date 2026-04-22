खाना बनाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट की सलाह जानें!
Healthy Eating Tips: रोज की दाल-सब्जी बनाने के लिए कौन सा तेल यूज करें, कभी पकौड़े या स्नैक्स तलने हों तो क्या इस्तेमाल किया जाए; ऐसे तमाम सवाल अगर आपके भी मन में उठते हैं तो आज इसपर एक्सपर्ट की राय जान ही लेते हैं।
डेली कुकिंग में किसी और चीज का इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन तेल जरूर यूज होता है। ऐसे में कौन सा तेल इस्तेमाल करें, ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता ही है। आजकल तो वैसे भी मार्केट में तरह-तरह के रिफाइंड ऑयल आने लगे हैं, जिन्हें हेल्दी बोलकर सेल किया जाता है। ऐसे में इतने सारे ऑप्शन होने के बाद कन्फ्यूज होना तो बनता है। रोज की दाल सब्जी बनाने के लिए क्या यूज करें, कभी पकौड़े या स्नैक्स तलने हों तो क्या इस्तेमाल किया जाए; ऐसे तमाम सवाल अगर आपके भी मन में उठते हैं तो आज इसपर एक्सपर्ट की राय जान ही लेते हैं। आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉ रश्मि जोशी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर किया है। तो चलिए विस्तार में जानते हैं।
डेली कुकिंग के कौन सा ऑयल बेहतर है?
डॉ रश्मि के मुताबिक डेली कुकिंग के लिए आपको देसी घी या कोल्ड प्रेस्ड तेल (जैसे- सरसों का तेल, नारियल का तेल) इस्तेमाल करने चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिना ज्यादा हीट और केमिकल प्रोसेस के तैयार किए जाते हैं। इसलिए इनमें पोषक तत्व काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। इन ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन शरीर के लिए भी फायदेमंद रहते हैं।
रिफाइंड तेल क्यों नुकसानायक हैं?
रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए सीड्स को 150-200°C की हाई हीट पर गर्म किया जाता है। फिर तेल को निकालने के लिए हेक्सेन नाम का सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है, जिससे तेल जल्दी और ज्यादा मात्रा में निकाला जा सके। इसके बाद ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है और डियोड्राइज भी किया जाता है। कुल मिलाकर तेल को इतना प्रोसेस किया जाता है कि इसके विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाता है। सिर्फ फैट बचता है जो कई सारी बीमारियों का कारण है।
कौन सा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपके लिए बेस्ट है?
डॉ रश्मि कहती हैं कि इसके लिए आयुर्वेद में देश और काल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अनुसार आप जहां रहते हैं, वहां जो चीजें उगती हैं वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हैं। उदाहरण के लिए अगर आप केरल में हैं, तो आपके लिए नारियल का तेल बेस्ट रहेगा। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं हैं, तो सरसों का तेल आपको डेली कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए।
ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल नहीं हैं सेफ
डॉक्टर कहती हैं कि हर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी सुरक्षित नहीं होता है। आपको कॉर्न ऑयल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
डीप फ्राइंग (तलने) के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें?
अब सवाल उठता है कि अगर आपको पकौड़े समोसे जैसी कोई चीज डीप फ्राई करनी है, तो उसके लिए कौन सा तेल बेस्ट रहेगा। डॉक्टर कहती हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का स्मोक प्वाइंट कम होता है, इसलिए ये डीप फ्राइंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि इनमें भी कुछ ऐसे तेल हैं, जो तलने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे- सरसों का तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल।
तलने के लिए रिफाइंड कभी इस्तेमाल ना करें
रिफाइंड तेल का स्मोकिंग प्वाइंट ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर कहती हैं कि इनमें स्मोकिंग प्वाइंट से पहले ही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें एल्डिहाइड, ट्रांस फैट, लिपिड पेरॉक्साइड बनते हैं, जो कैंसर और इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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