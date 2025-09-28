क्या आप जानते हैं हेल्दी फैट से भरपूर फ्रूट एवाकाडो को खाने का सही तरीका? हार्ट को रखेगा दुरुस्त best and right way to eat avocado healthy food to reduce weight keep heart healthy, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थbest and right way to eat avocado healthy food to reduce weight keep heart healthy

क्या आप जानते हैं हेल्दी फैट से भरपूर फ्रूट एवाकाडो को खाने का सही तरीका? हार्ट को रखेगा दुरुस्त

How to eat Avocado: पके हुए एवाकाडो का रिच, क्रीमी टेस्ट और खास तरह की महक हर किसी को पसंद नहीं आती। जिसकी वजह से इतना फायदेमंद होने के बाद भी लोग इसे नहीं खाते। लेकिन हार्ट हेल्थ के लिए डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो जान लें खाने का सही तरीका। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:02 PM
share Share
Follow Us on
क्या आप जानते हैं हेल्दी फैट से भरपूर फ्रूट एवाकाडो को खाने का सही तरीका? हार्ट को रखेगा दुरुस्त

एवाकाडो खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। लेकिन इसका अजीब सा स्वाद और महक को पसंद नहीं आ रहा। तो ये तो पक्का है कि आप एवाकाडो को गलत तरीके से खा रहे हैं। क्योंकि काफी कम लोग ही होते हैं जिन्हें पके हुए एवाकाडो का ओरिजनल टेस्ट पसंद आता है। इसे अगर फायदे के लिए भी खाना है तो एशियन टेस्ट में कन्वर्ट करके खाएं। वैसे तो इसे खाने के कई तरीके हैं और हर कोई अपने स्वाद के अनुसार ही खाता है। इसलिए यहां पर तीन तरीके शेयर कर रहे। जिसकी मदद से एवाकाडो का स्वाद भी मिलेगा और ये आपके बॉडी को फायदा भी पहुंचाएगा।

एवाकाडो खाने के फायदे

एवाकाडो एक फ्रूट है। जिसमे मोनो सैचुरेटेड फैट होता है जो कि शरीर के लिए हेल्दी है। हार्ट को हेल्दी रखने के साथ ही शरीर को न्यूट्रिशन देने में एवाकाडो हेल्प करता है। एक एवाकाडो में 150 कैलोरी, दो ग्राम प्रोटीन और लगभग 15 ग्राम मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। साथ ही विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। जिससे ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के साथ हड्डियों को स्ट्रांग बनाने, हार्ट डिसीज को दूर रखने और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने में मदद करता है।

एवाकॉडो खाने का तरीका

एवाकाडो को सैंडविच टॉपिंग बनाकर खाएं

पका हुआ एवाकाडो काफी क्रीमी होता है। इसलिए छिलके और बीज को हटाकर इसके पार्ट को मिक्स कर इसमे नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और प्याज डालकर ब्रेड को टोस्ट कर लगाएं और फिर खाएं। ये हेल्दी और टेस्टी तरीका आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। आप चाहें तो इस टॉपिंग को पराठे या रोटी के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं।

गुआकामोल बनाकर खाएं

एवाकाडो से बनने वाली ये बिल्कुल ट्रेडिशनल डिश है जो मैक्सिको में बनती है। इसमे एवाकाडो के बीज और छिलके को हटाकर मैश करते हैं। इसमे सिलांट्रो कटी हुई, प्याज, टमाटर, नींबू का रस मिक्स करते हैं। साथ ही काली मिर्च, नमक और साथ ही ऑलिव ऑयल डाला जाता है। गुआकामोल को नाचोज, चिप्स के साथ डिप के तौर पर खाना सब पसंद करते हैं।

पास्ता की सॉस बनाएं

अगर आप इसे बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो क्रीमी पास्ता सॉस में क्रीम की बजाय एवाकाडो को मिक्स करें। इसका क्रीमी रिच टेस्ट पास्ता ग्रेवी को रिच टेस्ट देगा और हेल्दी भी होगा।

Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।