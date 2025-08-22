कब्ज से परेशान हैं तो अपनाकर देखें न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये आसान घरेलू उपचार
कई सिलेब्रिटीज पानी या कॉफी में घी डालकर पीने की बात बता चुके हैं। यह ट्रेंड बढ़ गया है जाने इसके क्या फायदे हो सकते हैं वहीं स्प्राउट्स खाने से क्या पेट में कोई समस्या हो सकती है, बता रही हैं एक्सपर्ट
खानपान और पोषण से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं पोषण विशेषज्ञ कविता देवगन
सवाल: पिछले कुछ वक्त से सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ घी पीने का चलन बढ़ रहा है। क्या ऐसा करना वाकई फायदेमंद होता है और इसे आजमाया जा सकता है? घी को और किन तरीकों से डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है और यह क्यों फायदेमंद है?
-अनाया त्रिपाठी, गोरखपुर
जवाब: हां, यह बात सच है कि गुनगुने पानी के साथ घी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नियमित रूप से इसे पीने से बड़ी आंत की सेहत और पाचन में सुधार आता है। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो नियमित रूप से गुनगुने पानी के साथ घी का सेवन आपके लिए प्रभावी साबित होगा। घी को नियमित रूप से आहार का हिस्सा बनाने के कई फायदे होते हैं। घी विटामिन- ए, डी, ई और के का बहुत अच्छा स्रोत होता है। विटामिन-ए आंखों की रोशनी तेज रखता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखता है और त्वचा की सेहत को भी निखारता है। विटामिन-डी थकान दूर भगाता है और जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत देता है। दिल को दुरुस्त रखने में विटामिन-ई की अहम भूमिका होती है, वहीं विटामिन-के हड्डियों को मजबूत रखता है। घी हमारे शरीर से विषैले तत्चों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, सूजन कम करता है, दिमाग और याददाश्त को बेहतर बनाता है और डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। सेहत को बेहतर बनाने के साथ-साथ खाने के स्वाद को कई गुना बेहतर बनाने में घी की भूमिका से तो आप भी वाकिफ होंगी ही। अन्य खाद्य पदार्थों की तरह ही घी का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर अगर आप संतुलित मात्रा में इसका नियमित सेवन करें तो इससे खूब लाभ होगा।
सवाल: मैं हर दिन सुबह स्प्राउट्स खाती हूं। पिछले दो-तीन सप्ताह से मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगी है। पेट हमेशा भारी-भारी सा महसूस होता है। क्या हर दिन स्प्राउट्स खाने से तो ऐसा नहीं हो रहा? एसिडिटी और पेट के भारीपन की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने खानपान में मुझे किस तरह के बदलाव लाने होंगे?
- पिंकी सिन्हा, पटना
जवाब: स्प्राउट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से लेकर एंजाइम तक होता है। ये सभी पोषक तत्व शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए जरूरी हैं। चूंकि स्प्राउट्स फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद तैयार होता है, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की मात्रा में और इजाफा हो जाता है। वैसे तो स्प्राउट्स आसानी से पच जाते हैं, पर कभी-कभार हमारा शरीर इसे अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में स्प्राउट्स खाना बंद करने से बेहतर होगा कि उसे खाने के तरीके में बदलाव किया जाए। स्प्राउट्स को भाप पर हल्का-सा पकाकर खाएं या फिर पैन में आधा चम्मच तेल गर्म करके उसमें जीरा व हींग का तड़का लगाएं। पैन में स्प्राउट्स और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं और फिर स्प्राउट्स को खाएं। इस तरह से स्प्राउट्स खाने से शरीर के लिए उसे पचाना असान हो जाएगा और स्प्राउट्स के कारण आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्या भी नहीं होगी।
