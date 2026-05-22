रोज सुबह लहसुन की 1-2 कली खाने से क्या होता है? डॉक्टर ने बताए फायदे और सही तरीका

Health Tips: डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, रोजाना 1 से 2 लहसुन की कली सही तरीके से खाने से शरीर को कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप भी इसके फायदे जान लेंगे तो जरूर इसे अपने रूटीन में शामिल करेंगे।

लहसुन का इस्तेमाल भारतीय रसोई में बड़ा आम है। खाने के स्वाद को बढ़ाने से ले कर छोटे-मोटे घरेलू नुस्खों में अमूमन इसे यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप इसके हेल्थ रिलेटेड फायदों के बारे में जानते हैं? कई लोगों को आपने सुबह खाली पेट लहसुन की कली चबाकर खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा करने से भला क्या फायदे होते हैं? अगर नहीं, तो बता दें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सुबह लहसुन खाने की ये आदत इतनी फायदेमंद है कि आपको शायद डॉक्टर के पास दोबारा जाने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसा हमारा नहीं, बल्कि जाने-माने डॉक्टर सलीम जैदी का कहना है। डॉक्टर सलीम एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि अगर रोजाना सुबह सही तरीके से लहसुन खाते हैं, तो इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। आइए जानते हैं-

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है डॉ सलीम जैदी बताते हैं कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दरअसल लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को रिलेक्स करने में मदद कर सकता है। इसे रोजाना सेवन करने से कुछ ही हफ्तों में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 10 से 15 प्रतिशत कम होने लगता है। कुल मिलाकर कहें तो ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए कच्चे लहसुन का सेवन काफी फायदेमंद होता है।

इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है डॉक्टर बताते हैं कि रोजाना लहसुन खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होने में भी मदद मिलती है। लहसुन में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टिरियल गुण भरपूर मात्रा मौजूद होते हैं। इसे खाने से सर्दी जुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियां पास भी नहीं आतीं।

लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद है लहसुन को अक्सर लिवर डिटॉक्स करने वाला भी बताया जाता है। दरअसल लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर के नेचुरल डिटॉक्स एंजाइम्स को सपोर्ट करने में मदद करते हैं और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। सही डाइट के साथ अगर लहसुन को भी शामिल किया जाए तो लिवर हेल्थ काफी अच्छी हो सकती है।

गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है डॉ सलीम बताते हैं कि रोज लहसुन खाने से गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक कम्पाउंड पाए जाते हैं जो पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि कच्चा लहसुन खाने से लोगों को पाचन बेहतर महसूस हो सकता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है लहसुन खाने से ब्लड शुगर मैनजमेंट में भी मदद मिल सकती है। दरअसल इसमें मौजूद कुछ नेचुरल कंपाउंड शरीर में इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। अगर सही डाइट और लाइफस्टाइल के साथ लहसुन का सेवन भी किया जाए तो काफी फायदा देखने को मिल सकता है।

लहसुन खाने का सही तरीका क्या है? डॉ सलीम बताते हैं कि रोज सुबह लहसुन की 1 से 2 कली ले कर इन्हें कुचल लें या छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें, फिर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। लहसुन को सुबह खाली पेट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।