सुबह खाली पेट धनिया पत्ते का जूस पीने से मिल सकते हैं कई फायदे
गलत खानपान और खराब जीवनशैली का असर शरीर पर तेजी से दिखाई देने लगा है। ऐसे में सुबह कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन शरीर को अंदर से तरोताजा रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
धनिया लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन धनिया पत्ते का जूस भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। धनिया में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग सुबह धनिया का जूस पीना पसंद करते हैं।
- शरीर को ठंडक पहुंचाने में मददगार
- गर्मियों में शरीर जल्दी थक जाता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में धनिया पत्ते का जूस शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है।
- इसे पीने से शरीर ताजा महसूस कर सकता है और गर्मी से होने वाली थकान कम हो सकती है।
2. शरीर की अंदरूनी सूजन कम करने में मददगार
- आजकल खराब खानपान, तनाव और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ने लगती है।
- धनिया पत्तों में क्वेरसेटिन और केम्फेरोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकते हैं।
- इससे शरीर हल्का महसूस कर सकता है और कमजोरी या थकान जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
3. पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक
- धनिया पत्तों में लिनालूल और बोर्नियोल जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इससे खाना आसानी से पचने लगता है।
- जिन लोगों को अक्सर गैस, अपच, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है, उनके लिए धनिया जूस फायदेमंद माना जाता है।
- सुबह खाली पेट इसका सेवन पेट को हल्का और आरामदायक महसूस करा सकता है।
4. शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद
- धनिया पत्ते का जूस प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
- यह लिवर और किडनी के काम को बेहतर तरीके से सपोर्ट करने में भी सहायक माना जाता है। गर्मियों में इसका सेवन शरीर को तरोताजा रखने और थकान कम करने में मदद कर सकता है।
5. रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक
- धनिया में विटामिन ए, विटामिन सी और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
- मौसम बदलने के दौरान शरीर जल्दी बीमार पड़ सकता है, ऐसे में सीमित मात्रा में धनिया जूस का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत रखने में सहायक माना जाता है।
6. हड्डियों को मजबूत रखने में मदद
- धनिया में विटामिन के और बीटा-कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए जरूरी माने जाते हैं। यह हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।
- बढ़ती उम्र में हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में संतुलित मात्रा में धनिया का सेवन फायदेमंद माना जाता है।
7. जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत
- धनिया में सिनेओल नाम का तत्व पाया जाता है, जिसे सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर माना जाता है।
- यही वजह है कि कई लोग इसे जोड़ों के दर्द, अकड़न और शरीर की सूजन में राहत के लिए उपयोगी मानते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को आराम महसूस करा सकता है।
8. ब्लड शुगर मैनेजमेंट
कुछ शोधों के अनुसार, धनिया शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसलिए मधुमेह से जूझ रहे लोग डॉक्टर की सलाह के बाद इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी घरेलू उपाय को दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
कैसे बनाएं धनिया पत्ते का जूस?
सबसे पहले धनिया पत्तों को अच्छी तरह धो लें और इन्हें पानी के साथ पीस लें। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस मिलाएं।
नोट: धनिया पत्ते का जूस शरीर को तरोताजा रखने, पाचन बेहतर बनाने और शरीर को ठंडक देने में मददगार माना जाता है। हालांकि, इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना बेहतर है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।