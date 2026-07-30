रात को घंटों करवटें बदलते हैं? अच्छी नींद के लिए बदलें ये आदतें
अगर दिनभर नींद आती है, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही आंखों से नींद गायब हो जाती है, तो कुछ गलत आदतें इसकी वजह हो सकती हैं। जानिए अच्छी और सुकून भरी नींद पाने के आसान और असरदार तरीके।
दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत अच्छी नींद की होती है। लेकिन कई लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी घंटों तक करवटें बदलते रहते हैं। अक्सर लोग इसका कारण सिर्फ तनाव को मान लेते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार देर रात तक मोबाइल चलाना, सोने का अनियमित समय, शाम के बाद चाय या कॉफी पीना, दिन में ज्यादा देर सोना या सोने का सही माहौल ना होना भी नींद खराब कर सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप बिना किसी मुश्किल के बेहतर और सुकून भरी नींद पा सकते हैं।
नींद क्यों नहीं आती?
हर बार सिर्फ तनाव ही वजह नहीं होता। इन कारणों से भी नींद प्रभावित हो सकती है।
- हर दिन अलग समय पर सोना
अगर कभी दस बजे और कभी एक बजे सोते हैं, तो शरीर की अपनी समय की आदत बिगड़ जाती है। कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें।
- सोने से पहले मोबाइल चलाना
मोबाइल, टीवी या दूसरे डिवाइसेस की तेज रोशनी दिमाग को जागने का संकेत देती है। इसलिए सोने से कम से कम आधा घंटा पहले इनका इस्तेमाल बंद कर दें।
- शाम के बाद ज्यादा चाय या कॉफी
अगर शाम या रात में चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो नींद आने में देर लग सकती है। रात के समय इसकी जगह गुनगुना दूध या सादा पानी बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
- दिन में लंबी नींद लेना
अगर दिन में एक से दो घंटे सो जाते हैं, तो रात की नींद प्रभावित हो सकती है। जरूरत हो तो दिन में थोड़ी देर ही आराम करें।
- कम शारीरिक गतिविधि
पूरा दिन बैठे रहने से भी रात में अच्छी नींद नहीं आती। रोज थोड़ा पैदल चलना या हल्की कसरत करना फायदेमंद हो सकता है।
अच्छी और गहरी नींद के लिए अपनाएं ये आसान तरीके
- सोने से पहले करें ये काम: सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहाएं या हाथ-पैर धो लें। ऐसा करने से शरीर को आराम महसूस होता है और नींद जल्दी आने में मदद मिलती है।
- कमरे का माहौल आरामदायक रखें: कमरे की रोशनी हल्की रखें और कोशिश करें कि शोर कम हो। साफ और आरामदायक बिस्तर भी अच्छी नींद में मदद करता है।
- रात का खाना हल्का रखें: बहुत ज्यादा तला-भुना या भारी खाना खाने से पेट को आराम नहीं मिल पाता, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। रात का भोजन हल्का और समय पर करें।
- किताब पढ़ें या धीमा संगीत सुनें: अगर नींद नहीं आ रही है, तो मोबाइल देखने की बजाय कोई किताब पढ़ें या धीमा और सुकून देने वाला संगीत सुनें।
- अगर 20–30 मिनट तक नींद ना आए तो: लगातार करवटें बदलने की बजाय कुछ देर शांत बैठें, हल्की किताब पढ़ें और जब नींद महसूस हो, तब वापस बिस्तर पर आएं।
- सुबह की धूप जरूर लें: सुबह कुछ देर धूप में रहने से शरीर की प्राकृतिक समय की आदत बेहतर होती है, जिससे रात में नींद आसानी से आती है।
- रोज थोड़ा समय खुली हवा में बिताएं: शाम को थोड़ी देर टहलना या खुली हवा में बैठना भी शरीर और दिमाग को आराम देता है।
कब डॉक्टर से सलाह लें?
अगर कई हफ्तों तक लगातार नींद नहीं आती, तेज खर्राटों के साथ सांस रुकने जैसी परेशानी होती है, या दिनभर बहुत ज्यादा नींद और थकान रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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