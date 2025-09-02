बासी पिज्जा खाने वाले हो जाएं सावधान, सेहत को घेर सकते हैं ये 5 बड़े रोग Be careful side effects of leftover pizza eating stale pizza can affect health and cause you these 5 big diseases, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Be careful side effects of leftover pizza eating stale pizza can affect health and cause you these 5 big diseases

बासी पिज्जा खाने वाले हो जाएं सावधान, सेहत को घेर सकते हैं ये 5 बड़े रोग

Pizza Side Effects : आप अगर पिज्जा को इस कदर पसंद करते हैं कि रात का बासी पिज्जा सुबह उठकर तुरंत खा लेते हैं, तो आपको बता दें, आप अनजाने में अपनी सेहत को एक नहीं बल्कि 5 बड़े नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:07 PM
बदलते समय के साथ लोगों के लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में भी काफी बदलाव आया है। आजकल लोगों को रोटी सब्जी से ज्यादा पिज्जा, बर्गर खाना ज्याद पसंद आता है। लेकिन आप अगर पिज्जा को इस कदर पसंद करते हैं कि रात का बासी पिज्जा सुबह उठकर तुरंत खा लेते हैं, तो आपको बता दें, आप अनजाने में अपनी सेहत को एक नहीं बल्कि 5 बड़े नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आइए जानते हैं बासी पिज्जा खाने से सेहत को क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं

अगर पिज्जा को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा गया हो, तो इसमें बैक्टीरिया (जैसे साल्मोनेला) या फफूंद विकसित हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त या अपच जैसी शिकायतें हो सकती हैं।

फूड पॉइजनिंग

बासी पिज्जा में मौजूद बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स के कारण व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। जिसमें बुखार, मतली, उल्टी और कमजोरी जैसे लक्षण शामिल होते हैं। बता दें, पिज्जा में पनीर और मांस जैसे टॉपिंग्स उसे जल्दी खराब कर सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है।

पोषण तत्वों की कमी

बासी पिज्जा के पोषक तत्व समय के साथ कम हो सकते हैं। बार-बार गर्म करने से विटामिन और खनिज नष्ट हो सकते हैं, जिससे यह कम पौष्टिक हो जाता है।

एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम

अगर पिज्जा में फफूंद विकसित हो गई हो, तो इसे खाने से व्यक्ति को एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते या सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

स्वाद और गुणवत्ता में कमी

बासी पिज्जा का स्वाद और बनावट खराब हो सकती है। बासी होने पर पिज्जा नरम, बेस्वाद या सख्त हो सकता है। जो खाने के अनुभव को प्रभावित करता है।

Health Tips

