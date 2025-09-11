नॉर्मल नहीं लंबे समय तक हिचकियों का आना, घेर सकते हैं ये 5 बड़े रोग
अगर किसी व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिचकियां आती रहती हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह आपकी सेहत के लिए 5 बड़ी समस्याओं का संकेत हो सकती हैं। जिसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
अक्सर कई बार जल्दी-जल्दी कुछ खाने-पीने या फिर ज्यादा तीखा या खाते हुए बोलते समय, लोगों को हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो कुछ समय तक आने के बाद अपने आप ही बंद भी हो जाती हैं। जो कि पूरी तरह से सामान्य भी होता है। लेकिन अगर यही हिचकियां कुछ सेकेंड के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिनों तक आती रहती हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल, डॉक्टरों की मानें तो अगर किसी व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिचकियां आती रहती हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह आपकी सेहत के लिए 5 बड़ी समस्याओं का संकेत हो सकती हैं। जिसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
किस वजह से आती हैं हिचकियां
हिचकी डायाफ्राम (diaphragm) की अनैच्छिक सिकुड़न के कारण होती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर हिचकी आने के पीछे कुछ साधारण कारण होते हैं, जिनसे सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जैसे
-जल्दी-जल्दी भोजन करते या चबाते समय, जब मुंह में भोजन के साथ हवा भी चली जाए।
-शराब का सेवन
-कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे सोडा पीना
-ज्यादा तीखा खाना
-जरूरत से ज्यादा खाना
-बहुत ज्यादा हंसना या रोना
लंबे समय तक क्यों आती रहती हैं हिचकियां
गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD)
पेट का एसिड भोजन नली में वापस आने से हिचकी लंबे समय तक आ सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह डायाफ्राम को उत्तेजित करता है।
पैंक्रियाटाइटिस
अग्न्याशय की सूजन भी लगातार हिचकी का कारण बन सकती है। इसके अलावा लिवर की समस्याएं जैसे लिवर की सूजन या सिरोसिस भी हिचकी को बढ़ा सकता है।
मल्टीपल स्केलेरोसिस
तंत्रिका तंत्र की यह बीमारी हिचकी का कारण बन सकती है।
निमोनिया या फेफड़ों का संक्रमण
फेफड़ों की बीमारियां डायाफ्राम को उत्तेजित करके हिचकी का कारण बन सकती हैं।
मधुमेह
अनियंत्रित मधुमेह तंत्रिका क्षति का कारण बनकर हिचकी को ट्रिगर कर सकता है।
हिचकी कब बन जाती है गंभीर?
-अगर हिचकी 48 घंटे से अधिक समय तक बनी रहे।
-सीने में दर्द
-सांस लेने में तकलीफ
पेट दर्द या सूजन
-वजन घटना
-बुखार या थकान
हिचकी रोकने के घरेलू उपाय
-ठंडा पानी धीरे-धीरे पिएं।
-नींबू का रस चूसें
-सिरके की कुछ बूंदें पिएं।
-सांस को कुछ सेकंड के लिए रोकें
-हिचकी लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।