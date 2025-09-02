मामूली दिखने वाले ये 7 लक्षण हो सकते हैं किडनी कैंसर का संकेत, अनदेखी जान पर पड़ सकती है भारी

Kidney Cancer Symptoms : किडनी कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार किडनी कैंसर के लक्षण इतने कॉमन होते हैं कि लोग इन्हें आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण बीमारी और बढ़ जाती है।

किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसका मुख्य काम रक्त को फिल्टर करके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को पेशाब के रूप में बाहर निकालना है। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों का संतुलन बनाए रखने और शरीर के तरल पदार्थ को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किडनी की सेहत खराब होने पर शरीर के बाकी अंगों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। आजकल लोगों में किडनी कैंसर के कई मामले देखे जा रहे हैं। किडनी कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार किडनी कैंसर के लक्षण इतने कॉमन होते हैं कि लोग इन्हें आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण बीमारी और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं किडनी कैंसर के किन लक्षणों को आम समस्या समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें।

किडनी कैंसर किडनी कैंसर, जिसे रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC) के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर बीमारी है जिसमें किडनी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं।

किडनी कैंसर के लक्षण किकिडनी कैंसर के शुरुआती चरणों में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे-जैसे ट्यूमर बढ़ता है, ये 5 लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

मूत्र में रक्त (हेमेचुरिया) किडनी कैंसर होने पर पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा हो सकता है। यह सबसे आम लक्षण है।

पीठ या पेट में दर्द पीठ के निचले हिस्से या बगल में लगातार तेज दर्द होना, यह दर्द मांसपेशियों के दर्द से अलग होता है।

लगातार वजन घटना बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम होना, जो कैंसर की एडवांस स्टेज का संकेत हो सकता है।

थकान और कमजोरी असामान्य थकान, जो सामान्य नींद के बाद भी बनी रहती है, और एनीमिया के कारण कमजोरी बना रहना भी किडनी कैंसर का संकेत हो सकता है।

एनीमिया या पोलिसाइथेमिया किडनी में ट्यूमर के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम (एनीमिया) या अधिक (पोलिसाइथेमिया) हो सकती है, जिससे थकान, चक्कर या सिरदर्द हो सकता है।

हाई बीपी किडनी के ट्यूमर के कारण रक्तचाप बढ़ सकता है, हालांकि इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं हो सकते।