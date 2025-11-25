Hindustan Hindi News
वजन घटाने का आयुर्वेदिक मंत्र: रोज पिएं केले के तने का जूस, कमाल के फायदे भी

संक्षेप:

केले के तने का जूस (Banana Stem Juice) एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक है जो पाचन सुधारने और वजन कम करने में मदद कर सकता है। सर्दियों में यह शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाए रखने में भी फायदेमंद है।

Tue, 25 Nov 2025 03:31 PM
Banana Stem Juice यानी केले के तने का जूस भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण नेचुरल रेमेडी माना जाता है। यह जूस हाई फाइबर, पोटैशियम, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो वजन नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं और इनमें केले के तने का जूस एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है।

सर्दियों में पाचन अक्सर धीमा हो जाता है जिससे ब्लोटिंग, गैस और वजन बढ़ने की समस्या शुरू होती है। ऐसे में यह जूस शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ पाचन क्रिया को सक्रिय बनाए रखता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहुत कम कैलोरी में शरीर को हाई न्यूट्रिशन प्रदान करता है जिससे वजन कम करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से तेज होती है।

केले के तने के जूस के फायदे

1. हाई फाइबर से भूख कंट्रोल होती है: इस जूस में घुलनशील फाइबर होता है जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे अनावश्यक स्नैकिंग और ओवरईटिंग की आदत कम हो जाती है।

2. प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट: केले के तने का जूस किडनी को अच्छे से साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। जैसे-जैसे शरीर डिटॉक्स होता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता जाता है।

3. ब्लोटिंग और सूजन कम करता है: एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन और गैस को कम करते हैं जिससे पेट की चर्बी घटती हुई दिखाई दे सकती है।

4. ब्लड शुगर को बैलेंस करता है: फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा करता है जिससे मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है। यह वजन प्रबंधन में सहायक है।

5. लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिशन ड्रिंक: यह जूस बिना कैलोरी बढ़ाए शरीर को आवश्यक पोषण देता है जिसे सुबह खाली पेट लेना अधिक लाभकारी माना जाता है।

घर पर केले के तने का जूस कैसे बनाएं?

  • केले के तने को छोटे टुकड़ों में काटकर 20 मिनट पानी में भिगोएं।
  • मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।
  • छानकर ग्लास में डालें। स्वाद के लिए नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं और पी जाएं।

सावधानी: लो ब्लड शुगर वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और किडनी स्टोन की स्थिति में पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही सेवन करें।

