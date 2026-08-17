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व्रत में केले के चिप्स खाएं या आलू के, क्या है हेल्दी ऑप्शन?

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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व्रत में भूख लगने पर चिप्स खाना आसान लगता है। लेकिन केले के चिप्स और आलू के चिप्स में से हेल्थ के लिए बेहतर कौन सा है? जानिए दोनों में क्या फर्क है और व्रत में इन्हें कितना खाना ठीक है।

Banana Chips vs Potato Chips
व्रत में ज्यादातर लोग आलू या केले के चिप्स खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कौन-से हेल्दी हैं?

व्रत के समय जब रोज वाला खाना नहीं खाया जाता, तो बीच-बीच में भूख लगना आम बात है। ऐसे में कई लोग फल, मखाना, साबूदाना या चिप्स खा लेते हैं। केले और आलू के चिप्स दोनों ही काफी पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है?

सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि चिप्स केले से बने हैं या आलू से। इन्हें कितने और कौन से तेल में बनाया गया है, इनमें कितना नमक है और आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये बातें भी बहुत जरूरी हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि व्रत में केले और आलू के चिप्स में से क्या चुनना बेहतर रहेगा।

1. केले के चिप्स थोड़ा बेहतर हो सकते हैं!

केले में फाइबर और कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसलिए अगर केले के चिप्स कम तेल में बनाए गए हैं और इनमें नमक भी कम है, तो इन्हें थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले केले के चिप्स अक्सर ज्यादा तेल और नमक में बने होते हैं। इसलिए इन्हें देखकर यह ना सोचें कि केला है तो जितना चाहें उतना खा लें।

कच्चे केले के चिप्स

2. आलू के चिप्स से भी मिलती है एनर्जी!

आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है। इसलिए व्रत के दौरान थोड़ी मात्रा में आलू से बनी चीजें खाने से पेट भरता है और एनर्जी भी मिलती है। लेकिन आलू के चिप्स अगर बहुत ज्यादा तेल में तले गए हों और उनमें नमक भी ज्यादा हो, तो इन्हें बार-बार खाना अच्छा नहीं है।

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आलू के चिप्स
  • चिप्स कैसे बनाए गए हैं, यह ज्यादा जरूरी है

यहां सबसे बड़ी बात चिप्स बनाने का तरीका है। केले के चिप्स भी अगर बहुत ज्यादा तेल में तले गए हैं, तो सिर्फ केला होने की वजह से वे हेल्दी नहीं हो जाते। वहीं, कम तेल में बने आलू के चिप्स, बहुत ज्यादा तेल में बने केले के चिप्स से बेहतर हो सकते हैं।

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  • सेंधा नमक का मतलब ज्यादा नमक नहीं…

व्रत में आमतौर पर सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेंधा नमक होने का मतलब यह नहीं है कि इसे ज्यादा मात्रा में खाया जा सकता है। चिप्स में नमक कम ही रखें। बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुक सकता है और कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है।

  • मात्रा का रखें खास ध्यान

चिप्स चाहे केले के हों या आलू के, इन्हें बार-बार मुट्ठी भरकर खाना सही नहीं है। थोड़ी मात्रा लें और पूरे दिन इन्हें खाते रहने से बचें। अगर व्रत में जल्दी-जल्दी भूख लगती है, तो चिप्स के बजाय फल, दही, दूध, मखाना या थोड़े मेवे भी ले सकते हैं। इससे पेट भी भरेगा और खाने में पोषण भी बढ़ेगा।

  • घर के बने चिप्स चुनना बेहतर

व्रत में चिप्स खाने का मन है तो इन्हें घर पर बनाना अच्छा रहेगा। केले या आलू को पतला काटकर कम तेल में सेंक सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं। इससे आप खुद तय कर सकते हैं कि चिप्स में कितना तेल और नमक जाना है।

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तो केले के चिप्स या आलू के चिप्स, कौन बेहतर?

अगर दोनों ज्यादा तेल और नमक में बने हैं, तो किसी को भी हेल्दी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कम तेल और नमक में बने केले के चिप्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए हेल्थ और डाइट एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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