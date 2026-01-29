Hindustan Hindi News
केला और दूध साथ लेना सही है या नहीं? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा ने बताया सच

केला और दूध साथ लेना सही है या नहीं? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा ने बताया सच

संक्षेप:

केला और दूध को अक्सर हेल्दी कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन क्या यह सच में पाचन के लिए सही है? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बताती हैं कि यह जोड़ी गट और लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है।

Jan 29, 2026 01:54 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
केला और दूध को अक्सर एक हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन माना जाता है, खासकर बनाना मिल्कशेक या स्मूदी के रूप में। कई लोग इसे एनर्जी बूस्टर और वजन बढ़ाने वाला ड्रिंक समझकर रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा का कहना है कि यह कॉम्बिनेशन गट हेल्थ के लिए उतना सुरक्षित नहीं है जितना हम सोचते हैं।

उनके अनुसार, आयुर्वेदिक और आधुनिक रिसर्च दोनों यह संकेत देती हैं कि केला और दूध साथ लेने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है और शरीर में कफ असंतुलन बढ़ सकता है। यहां तक कि जानवरों पर की गई एक स्टडी में लंबे समय तक केला और दूध साथ देने पर लिवर स्ट्रेस, फैटी लिवर और पाचन से जुड़ी समस्याओं के संकेत सामने आए।

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि केला और दूध को साथ लेने की बजाय इन्हें किस समय और किस तरीके से लेना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

स्टडी क्या कहती है?

यह स्टडी चूहों (rats) पर की गई थी। लंबे समय तक केला और दूध साथ देने पर SGOT लेवल बढ़ा (लिवर स्ट्रेस का संकेत), यूरिया लेवल बढ़ा, फैटी लिवर के संकेत, स्प्लीन में गूदा जमना और हार्ट मायोकार्डाइटिस जैसे लक्षण दिखे।

डिंपल जांगड़ा के अनुसार, चूंकि इंसानों और चूहों का पाचन तंत्र काफी हद तक समान होता है, इसलिए इन नतीजों को इंसानों पर भी लागू किया जा सकता है।

केला चबाने से पाचन क्यों बेहतर होता है?केला चबाने से मुंह में पर्याप्त सलाइवा (लार) बनती है। यह पाचन, अवशोषण और पोषण के सही इस्तेमाल में मदद करती है और अच्छी तरह चबाया हुआ केला गट को धीरे-धीरे एनर्जी देता है।

बनाना मिल्कशेक क्यों बनता है भारी? केला स्वभाव से चिपचिपा (slimy) होता है, दूध भारी और ठंडा (cooling) होता है। दोनों मिलकर एक sluggish कॉम्बिनेशन बना देते हैं और यह बिना पर्याप्त सलाइवा के सीधे गट तक पहुंचता है।

नतीजा: पाचन धीमा होता है, अग्नि कमजोर पड़ती है और गैस्ट्रिक एम्प्टींग में देरी होती है।

ये भी पढ़ें:शरीर में प्रोटीन की कमी? डॉ. मल्लिका सुरवे ने बताए ये अहम संकेत

कफ असंतुलन और एलर्जी का खतरा: डिंपल जांगड़ा बताती हैं कि यह कॉम्बिनेशन- कफ बढ़ाता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा करता है। सर्दी, खांसी, साइनस और एलर्जी को भी ट्रिगर कर सकता है।

दूध के जमने (Curdling Effect) की वजह

दूध पेट में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। इससे दूध अर्ध-ठोस बनता है, जिससे प्रोटीन धीरे-धीरे पचता है और दूध में मौजूद केसिन और लैक्टेज को टूटने में समय लगता है। लेकिन जब केला साथ मिलाया जाता है तो केले के ऑर्गेनिक एसिड (मैलिक, सिट्रिक) दूध के जमने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इससे प्रोटीन का पाचन और अवशोषण बाधित होता है।

सही तरीका क्या है?

  • भोजन के बाद केला अच्छी तरह चबाकर खाएं।
  • दूध 1–2 घंटे बाद अलग से पिएं।
  • केला और दूध को एक साथ ब्लेंड करने से बचें।

हेल्थ नोट: केला और दूध दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन साथ में नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, इन्हें सही समय और सही तरीके से लेने पर ही शरीर को पूरा फायदा मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
