बालतोड़ का दर्द हो रहा है बर्दाश्त से बाहर? राहत दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे
Baltod ka Gharelu Ilaj: बालतोड़ एक दर्दभरी गांठ होती है, जो अक्सर बालों की जड़ के पास बन जाती है। इससे सूजन, लालपन और काफी तकलीफ हो सकती है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।
कई बार शरीर के किसी हिस्से पर बाल की जड़ के आसपास छोटी-सी गांठ बन जाती है। शुरुआत में यह मामूली लगती है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें दर्द, लालपन और सूजन बढ़ने लगती है। आम बोलचाल में इसे बालतोड़ कहा जाता है। यह परेशानी अक्सर गर्दन, जांघ, बगल या उन जगहों पर होती है जहां पसीना और रगड़ ज्यादा होती है।
बालतोड़ होने पर उठना-बैठना तक मुश्किल हो जाता है। कपड़ों का हल्का-सा छूना भी चुभन पैदा करता है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ घरेलू उपाय दर्द और असहजता को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान नुस्खे।
बालतोड़ क्यों होता है?
- बाल की जड़ में संक्रमण: कई बार बाल की जड़ के आसपास गंदगी, पसीना या बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इससे वहां छोटी-सी गांठ बनने लगती है जो धीरे-धीरे लाल, सूजी हुई और दर्दभरी बन जाती है।
- ज्यादा पसीना और रगड़: बगल, जांघ, गर्दन और कमर जैसी जगहों पर पसीना ज्यादा आता है। यहां कपड़ों की रगड़ भी लगती रहती है, जिससे बालतोड़ होने का खतरा बढ़ता है।
- सफाई में लापरवाही: अगर त्वचा की नियमित सफाई ना की जाए या लंबे समय तक पसीना त्वचा पर जमा रहे, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही संक्रमण आगे चलकर बालतोड़ का रूप ले लेता है।
बालतोड़ हो जाने पर क्या करें?
- गुनगुनी सिकाई: बालतोड़ होने पर गुनगुनी सिकाई करना सही रहता है। एक साफ कपड़ा गुनगुने पानी में भिगोकर प्रभावित जगह पर कुछ मिनट रखें। इससे उस हिस्से में आराम महसूस होगा और सूजन भी कम हो सकती है। दिन में 3-4 बार ऐसा कर सकते हैं।
- हल्दी का लेप: थोड़ी हल्दी में पानी मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें और प्रभावित हिस्से के आसपास हल्के हाथ से लगा लें। ध्यान रखें कि त्वचा पर जलन महसूस हो तो तुरंत साफ कर लें।
- नीम का उपयोग: नीम की साफ पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और बालतोड़ के आसपास लगाएं। नीम त्वचा को साफ रखने में मदद करता है।
- दबाने या फोड़ने की गलती ना करें: कई लोग दर्द से परेशान होकर बालतोड़ को दबाने लगते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। इससे संक्रमण आसपास की त्वचा में फैल सकता है और समस्या बढ़ सकती है।
- ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें: अगर बालतोड़ ऐसी जगह पर है जहां कपड़ों की रगड़ लगती है, तो ढीले कपड़े पहनना बेहतर है।
कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
घरेलू उपाय केवल शुरुआती आराम के लिए होते हैं। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, सूजन ज्यादा हो जाए, बुखार आने लगे, बार-बार बालतोड़ निकल रहा हो या फिर कई दिनों तक कोई सुधार ना दिखे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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