लंबे समय तक खड़े रहने से सूजते हैं पैर? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट श्वेता शाह का ये नुस्खा अपनाएं
अगर पैरों और टखनों में सूजन, भारीपन या थकान महसूस होती है तो यह आसान आयुर्वेदिक फुट सोक थेरेपी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, रसोई से बस कुछ चीजें चाहिए।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैरों में सूजन, भारीपन और थकान एक आम समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक खड़े रहना, ज्यादा देर बैठना, गर्भावस्था, नमक की अधिक मात्रा, खराब ब्लड सर्कुलेशन या पानी का जमा होना (वॉटर रिटेंशन) इसकी बड़ी वजहें हो सकती हैं। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा बताई गई यह आयुर्वेदिक फुट सोक थेरेपी बेहद कारगर मानी जाती है। यह थेरेपी सिर्फ आराम देने के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे शोथहर क्रिया कहा गया है, यानी सूजन को जड़ से कम करने वाला उपाय।
कैसे करें आयुर्वेदिक फुट सोक?
- एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें ये चीजें मिलाएं: 1 टेबलस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सरसों के दाने, ½ टीस्पून सोंठ (सूखी अदरक), ½–1 टीस्पून पुनर्नवा पाउडर
- अब इस पानी में पैरों को 12–15 मिनट तक डालकर रखें। इस दौरान गहरी सांस लें और शरीर को रिलैक्स होने दें।
- नियमित रूप से सप्ताह में 2–3 बार यह आयुर्वेदिक फुट सोक करने से पैरों की सूजन और थकान में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है।
सोक थेरेपी के फायदे
- पैरों और टखनों में जमा अतिरिक्त पानी कम करता है: लंबे समय तक बैठे रहने, हार्मोनल बदलाव या नमक ज्यादा खाने से शरीर में पानी जमा होने लगता है। गुनगुने पानी में मौजूद सेंधा नमक और पुनर्नवा शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे टखनों और पैरों की सूजन धीरे-धीरे कम होती है।
- पैरों के भारीपन और जकड़न में राहत देता है: अगर दिन भर खड़े रहने या चलने के बाद पैरों में भारीपन और अकड़न महसूस होती है, तो यह थेरेपी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और तुरंत आराम देती है।
- ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज बेहतर करता है: अजवाइन, सरसों और सोंठ शरीर में गर्माहट बढ़ाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो तेज होता है। इससे पैरों में सुन्नपन और ठंडक की शिकायत कम होती है। आयुर्वेद के अनुसार, सूजन अक्सर लिम्फ फ्लो ब्लॉक होने से होती है। यह सोक थेरेपी लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव कर टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है।
- नींद की क्वालिटी बेहतर करता है: रात में सोने से पहले पैरों को सोक करने से शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पैरों की थकान से नींद नहीं आती।लंबे दिन की थकान दूर कर तुरंत आराम देता है: गुनगुना सोक नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इससे पैरों ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में रिलैक्सेशन महसूस होता है और मानसिक तनाव भी घटता है।
आयुर्वेदिक नजरिया
आयुर्वेद के अनुसार, पुनर्नवा सूजन कम करने वाली एक शक्तिशाली जड़ी-बूटी है। अजवाइन और सोंठ वात को शांत करती हैं, जबकि सरसों और सेंधा नमक रक्त संचार को तेज करते हैं। इन सभी का मेल शरीर में रुकी हुई ऊर्जा को संतुलित करता है और ब्लॉकेज हटाने में मदद करता है।
किन लोगों के लिए खास फायदेमंद?
- जिनके पैरों में अक्सर सूजन रहती है
- लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने वालों के लिए
- यात्रा या ऑफिस के बाद थके पैरों में
-वॉटर रिटेंशन या हल्की ब्लड सर्कुलेशन समस्या में
