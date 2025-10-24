पलूशन की वजह से खांसी और कफ हो रही तो इस आयुर्वेदिक नुस्खे से मिलेगा आराम

दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। लगातार दस दिनों से एक्यूआई करीब 300 के पार चल रहा है। जो हवा की बेहद खराब क्वालिटी में गिना जाता है। बढ़ते पलूशन के बीच सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में सांस, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में भी जलन और खुश्की की शिकायत हो रही है। घर से बाहर निकलने वालों के गले में खराश, बलगम, खांसी बिल्कुल कॉमन हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि फेफड़ों को और गले को पलूशन के इफेक्ट से सुरक्षित रखा जाए। मुंह पर मास्क लगाने और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने के अलावा खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी है, जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करें और गले की खराश और खांसी की समस्या से आराम पहुंचाएं। ऐसे में ये आयुर्वेदिक नुस्खा गले की खराश और बलगम से राहत देगा। साथ ही शरीर को प्रदूषण की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाने में मदद करेगा।