पलूशन की वजह से खांसी और कफ हो रही तो इस आयुर्वेदिक नुस्खे से मिलेगा आराम
संक्षेप: Ayurvedic Remedy To Get Relief From Pollution: पलूशन की वजह से दिल्ली-एनसीआर की हवा काफी जहरीली हो चुकी है। जिसमे सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को कमजोर बनाना है। घर से बाहर निकल रह घर के बड़े और बच्चों को ये आयुर्वेदिक रेमेडी जरूर दें।
दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। लगातार दस दिनों से एक्यूआई करीब 300 के पार चल रहा है। जो हवा की बेहद खराब क्वालिटी में गिना जाता है। बढ़ते पलूशन के बीच सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में सांस, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में भी जलन और खुश्की की शिकायत हो रही है। घर से बाहर निकलने वालों के गले में खराश, बलगम, खांसी बिल्कुल कॉमन हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि फेफड़ों को और गले को पलूशन के इफेक्ट से सुरक्षित रखा जाए। मुंह पर मास्क लगाने और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने के अलावा खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी है, जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करें और गले की खराश और खांसी की समस्या से आराम पहुंचाएं। ऐसे में ये आयुर्वेदिक नुस्खा गले की खराश और बलगम से राहत देगा। साथ ही शरीर को प्रदूषण की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाने में मदद करेगा।
गले में खराश से बचने के लिए बनाएं ये पाउडर
20 ग्राम छोटी हरी इलायची
40 ग्राम पीपली
80 ग्राम बंशलोचन
10 ग्राम दालचीनी
160 ग्राम धागे वाली मिश्री
इन सारी चीजों को तय मात्रा में लेकर कूटकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें। अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिल रही हैं तो सितोपलादि चूर्ण को मार्केट से खरीद लें।
कैसे खाएं ये पाउडर
तैयार पाउडर को सुबह-शाम करीब 10 ग्राम लेकर शहद या घी में मिलाकर खाएं। पलूशन के समय इस खास आयुर्वेदिक मिक्सचर को खाने से सांस लेना आसान हो जाता है। जिन लोगों को पलूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। गले में बलगम बनता है। उन्हें ये मिक्सचर आराम पहुंचाता है। ये मिक्सचर बड़ों के साथ ही बच्चों को खिलाना भी फायदेमंद होता है और पलूशन से होने वाली खांसी, कफ की दिक्कत को दूर करता है।
