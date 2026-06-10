लिवर के लिए खतरनाक है ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिये यूज करते हैं लोग
Side Effects Of Giloy: इम्यूनिटी बढ़ाने और बुखार के लिए काफी सारे लोग गिलोय के रस को पीते हैं। लेकिन लगातार इस आयुर्वेदिक हर्ब को पीना कई बार हार्मफुल भी हो सकता है. जानें गिलोय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में…
कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल काफी सारे घरों में बिना किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के होता है। लोग अश्वगंधा, शतावरी जैसे हर्ब्स को खुद से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ही दवा है गिलोय, जिसका काढ़ा बनाकर ज्यादातर घरों में लोग पीते हैं। खासतौर पर बीते कोरोना टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी सारे लोगों ने इसे पिया। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर फेमस लिवर के डॉक्टर सिरीक एब्बी फिलिप्स ने गिलोय से होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बताया। गिलोय लिवर को डैमेज करती है।
इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए खतरे
इंस्टाग्राम पर द लिवर डॉक्टर नाम से पेज पर इस आयुर्वेदिक हर्ब से जुड़े खतरे शेयर किए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि मोस्ट लिवर टॉक्सिक आयुर्वेदिक प्लांट के बारे में कोई नहीं बताता। वीडियो में हीपैटोलॉजिस्ट ने लोगों को आगाह किया कि ऑटोइम्यून डिसीज, डायबिटीज, थायराइड के मरीजों को गिलोय भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी पर।
डॉ. फिलिप्स ने कहा, गिलोय असल में इम्यून मेडिएटेड लिवर के डैमेज का कारण बन सकता है। जिन लोगों को इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून बीमारी, डायबिटीज या थायरॉइड की बीमारी है उन लोगों को गिलोय से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
गिलोय से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए
डॉक्टर ने US सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी का भी ज़िक्र किया, जो लोगों को अलग-अलग हर्ब्स से जुड़े खतरों और फायदों के बारे में बताता है। यहीं नहीं इसमे हल्दी जैसी मामूली लगने वाली चीज के साथ भी सावधानी बरतने का सुझाव दिया। डॉ. फिलिप्स ने यह भी बताया कि इस जड़ी-बूटी के ज़हरीलेपन के बारे में अच्छी तरह से पता है, उन्होंने भारत में करीब 200 मरीजो के ऐसे मामलों का जिक्र किया जिन्हें इससे जुड़ी इम्यून-मीडिएटेड लिवर इंजरी हुई है।
इन लोगों को नुकसान कर सकता है गिलोय
गिलोय को अगर लंबे टाइम तक लिया जाए तो इससे लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को समस्या हो सकती है। वहीं जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है उन्हें गिलोय पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती है।
प्रेग्नेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी गिलोय जैसे हर्ब्स को लेने से बचना चाहिए क्योंकि इस वक्त पर हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं और बॉडी के साथ बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट होने का खतरा रहता है।
कब तक पीना है सेफ
किसी भी दूसरी आयुर्वेदिक दवाओं की तरह ही गिलोय को भी कुछ नियमित समय तक पीना सेफ होता है। तीन महीने से ज्यादा गिलोय पीने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है।
डिस्क्लेमर- यह लेख मात्र जानकारी के लिए है। किसी भी चिकित्सकीय सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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