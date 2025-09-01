शुगर के मरीज आलू की जगह खाएं ये सब्जी, मिलेगा वही स्वाद और सेहत का फायदा

आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च और सिंपल कार्ब्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल तेजी से स्पाइक होता है। लेकिन आलू की जगह आप एक ऐसी सब्जी खा सकते हैं, जिसका टेस्ट भी कुछ आलू की तरह है और वो आपको नुकसान भी नहीं करेगी?

डायबिटीज के मरीजों के लिए अपने खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो डाइट से बाहर करनी पड़ती हैं, भले ही आपकी कितनी भी फेवरिट क्यों ना हों। एक ऐसी ही सब्जी है आलू। दरअसल आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च और सिंपल कार्ब्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल तेजी से स्पाइक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू की जगह आप एक ऐसी सब्जी खा सकते हैं, जिसका टेस्ट भी कुछ आलू की तरह है और वो आपको नुकसान भी नहीं करेगी? जी हां, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा ने ऐसी ही एक सब्जी के बारे में बताया है। आइए जानते हैं।

आलू की जगह खाएं ये सब्जी अगर आपको आलू बहुत पसंद है लेकिन डायबिटीज की वजह से आप आलू नहीं खा पा रहे हैं, तो कच्चा केला आपको लगभग वही स्वाद देगा। डॉ सुगंधा कहती हैं कि कच्चा केला, आलू का एक बेहतर विकल्प है। ये खाने में भी आलू जितना टेस्टी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। कच्चे केले से आप सब्जी, पराठे, पकौड़े, टिक्की आदि सभी चीजें बना सकते हैं, जो कच्चे केले से बनाई जा सकती हैं। इसका टेक्सचर ठीक आलू की तरह होता है और स्वाद भी उससे बेहतर होता है।