80 साल तक निरोगी रहने के 6 आयुर्वेदिक नियम, योग गुरु ने बताया सिंपल फॉर्मूला!

Healthy Life Tips: आयुर्वेद में हेल्दी रहने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना काफी सिंपल है। योग गुरु दीपक बताते हैं कि अगर आप रोजाना बस इन बातों का ध्यान रखें तो लंबी उम्र तक निरोगी रहा जा सकता है।

आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसे जीवन जीने के तरीके के रूप में देखा जाए तो ज्यादा सही होगा। हजारों साल पुरानी इस पद्धति में जीवनशैली से जुड़ी ऐसी आदतों का जिक्र मिलता है, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ्य रखा जा सकता है। योग गुरु दीपक शर्मा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक नियमों के बारे में बताया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये नियम आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो 80 साल तक आपका शरीर निरोगी रह सकता है। ये छोटे-छोटे जीवन जीने के नियम अपनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको रोजाना थोड़ा सा समय निकालना है। आइए जानते हैं वो रूल क्या हैं-

नियम 1: नाभि में रोज तेल डालकर सोना योग गुरु कहते हैं कि सबसे पहला नियम है कि रोज रात सोने से पहले अपनी नाभि में दो बूंद तेल जरूर डालें। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर रात में खुद को रिपेयर करने का काम करता है। जब हम नाभि में तेल डालकर सोते हैं तो इस प्रक्रिया में मदद मिलती है। इस छोटी सी आदत को लंबी उम्र से जोड़कर भी देखा जाता है।

नियम 2: पैरों के तलवों की मसाज करें दूसरा नियम है अपने पैरों के तलवों की मसाज करना। रोज रात सोने से पहले सरसों के तेल से अपने तलवों की हल्की मसाज जरूर करें। योग गुरु बताते हैं कि इससे नसें मजबूत होती हैं और कमजोरी दूर होती है। इतना ही नहीं तलवों की मसाज करने से नींद भी काफी अच्छी आती है।

नियम 3: जीभ साफ, शरीर साफ आयुर्वेद के अनुसार आपकी जीभ आपकी हेल्थ के बारे में काफी कुछ बताती है। अगर सुबह उठते ही आपकी जीभ पर सफेद परत जमी हुई दिखाई देती है, तो समझ लें कि पेट में टॉक्सिन जमा हुए हैं। ऐसे में आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं।

नियम 4: नाक में तेल डालना देगा सुकून रोज रात को सोने से पहले नाक में दो बूंद तेल या घी जरूर डालकर सोएं। ऐसा करने से सिरदर्द, तनाव कम करने और बेहतर नींद में मदद मिलती है। आजकल के जमाने में जहां तनाव काफी बढ़ गया है, ये छोटा सा आयुर्वेदिक नियम कर किसी को अपनाना चाहिए।

नियम 5: सूरज की रोशनी जरूर लें योग गुरु बताते हैं कि एक नियम जो बहुत जरूरी है, वो है रोज सूरज की रोशनी में कुछ वक्त बिताना। ज्यादा नहीं बस रोज सुबह सिर्फ दस मिनट के लिए धूप लेना शुरू कर दें। हड्डियां भी मजबूत होंगी और मेंटली भी आप खुश रहेंगे।

नियम 6: गहरी सांस से मिलेगी भरपूर ऊर्जा एक्सपर्ट बताते हैं कि रोज सुबह केवल 5 मिनट के लिए यदि आप अनुलोम-विलोम करते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है। इसके अलावा फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में ऑक्सीजन भी बेहतर तरीके से पहुंचती है। ये छोटी सी आदत अगर आप अपने रोजाना के रूटीन में शामिल कर लें, तो आपका मन और शरीर दोनों ही काफी अच्छा महसूस करेंगे।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।