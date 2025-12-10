Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAyurvedic Expert Explains the Health Benefits of Tamarind
गैस, कब्ज और एसिडिटी में कैसे राहत देती है इमली? आयुर्वेदिक डॉ. दीक्षा की राय

संक्षेप:

इमली सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि आयुर्वेद में इसे पाचन, डिटॉक्स और पेट की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। सही मात्रा में सेवन करने से यह कई समस्याओं में आराम देती है।

Dec 10, 2025 10:15 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
इमली भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। सांभर, दाल, चटनी या सब्जी- इमली भोजन को खट्टा स्वाद देने के साथ पाचन को पूरा करने का भी काम करती है। लेकिन आयुर्वेद में इमली को सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि माना गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा भावसार सवालीया के अनुसार, सही मात्रा और सही तरीके से ली गई इमली पाचन शक्ति को मजबूत करती है और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें मौजूद खट्टे और हल्के ठंडे गुण गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक होते हैं। यहां जानें इससे जुड़े अन्य फायदे-

  • पाचन को बेहतर बनाती है: इमली पाचन शक्ति (अग्नि) को तेज करती है। इससे खाना आसानी से पचता है और कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। खाना खाने के बाद पेट भारी लगता हो तो थोड़ी सी इमली फायदेमंद होती है।
  • शरीर की गंदगी बाहर निकालती है: आयुर्वेद में शरीर में जमी गंदगी को Ama कहा जाता है। इमली इस आम को बाहर निकालने में मदद करती है और लीवर को साफ रखने में सहायक होती है। इससे शरीर हल्का महसूस करता है।
  • गैस और एसिडिटी में आराम: इमली खट्टी होती है, फिर भी सीमित मात्रा में लेने पर यह गैस, पेट फूलना और एसिडिटी कम कर सकती है। इसके ठंडे और पाचक गुण पेट को आराम देते हैं।
  • पित्त और कफ को संतुलित रखती है: डॉ. दीक्षा के अनुसार, सही मात्रा में इमली लेने से पित्त और कफ दोष संतुलित रहते हैं। यही वजह है कि इसे सांभर, दाल या चटनी में मिलाया जाता है।
  • त्वचा और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी इमली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाते हैं। इससे पोषक तत्व शरीर में अच्छी तरह जाते हैं।

इमली का सेवन किसे करना चाहिए?

  • जिनका पाचन धीमा रहता है
  • कब्ज, ब्लोटिंग या एसिडिटी से परेशान लोग
  • हल्का और सुरक्षित डिटॉक्स चाहने वाले
  • पित्त से जुड़ी स्किन समस्याओं वाले व्यक्ति (कम मात्रा में)

किन्हें इमली से परहेज करना चाहिए?

  • वात प्रकृति वाले लोग, जिन्हें गैस या जोड़ों का दर्द रहता है
  • गंभीर एसिडिटी, अल्सर या लूज मोशन के मरीज
  • गर्भावस्था में अत्यधिक सेवन से बचें
  • संवेदनशील दांतों वाले लोग सीमित मात्रा में लें

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

