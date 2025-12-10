गैस, कब्ज और एसिडिटी में कैसे राहत देती है इमली? आयुर्वेदिक डॉ. दीक्षा की राय

इमली भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। सांभर, दाल, चटनी या सब्जी- इमली भोजन को खट्टा स्वाद देने के साथ पाचन को पूरा करने का भी काम करती है। लेकिन आयुर्वेद में इमली को सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि माना गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा भावसार सवालीया के अनुसार, सही मात्रा और सही तरीके से ली गई इमली पाचन शक्ति को मजबूत करती है और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें मौजूद खट्टे और हल्के ठंडे गुण गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक होते हैं। यहां जानें इससे जुड़े अन्य फायदे-