परहेज की बाद भी बढ़ी हुई रहती है शुगर? तो ये 4 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार!

अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि प्रॉपर डाइट रखने और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनका शुगर लेवल कम हो नहीं हो रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर की मानें तो इसके पीछे कुछ वजह जिम्मेदार हो सकती हैं, आइए जानते हैं।

शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी आजकल काफी कॉमन हो गई है। ज्यादातर मामलों में वजह है हमारा खराब खानपान और लाइफस्टाइल। इसलिए डायबिटीज में खानपान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी होता है। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि प्रॉपर डाइट रखने और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनका शुगर लेवल कम हो नहीं हो रहा है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा कहती हैं कि अगर ठीक परहेज के बाद भी शुगर लेवल नॉर्मल ना हो, तो कुछ वजह इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं। अपने लाइफस्टाइल में हो रहे इन बदलावों को देखें और सुधार करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं।

लंबे समय से तनाव में रहना जरूरत से ज्यादा तनाव हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही काफी नेगेटिव असर डालता है। डॉ सुगंधा कहती हैं कि अगर आप लंबे समय से तनाव में चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है और पूरे परहेज के बावजूद भी आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है।

पर्याप्त नींद ना लेना अच्छी नींद, अच्छी सेहत की नींव है। अगर सही समय पर पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो शरीर में कई बीमारियां पनप सकती हैं। डॉ सुगंधा कहती हैं कि अगर आप लंबे समय से देर रात को सो रहे हैं या फिर पांच घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रह सकता है। कम नींद लेने से अमूमन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज में होती है, जिस वजह से शुगर बढ़ी हुई आती है।

आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं ले रहे आप? डायबिटीज में अपने मीठे की क्रेविंग को दूर करने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि ये शुगर फ्री स्वीटनर्स आपकी शुगर को सीधा तो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके गट बैक्टीरिया का बैलेंस खराब कर देते हैं। इस वजह से शुगर स्पाइक होती रहती है। आप चाहें तो नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही करें।