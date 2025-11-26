कमजोर हो गई हैं बच्चे की आँखें? डॉक्टर बोलीं- सिर्फ 3 महीने ट्राई करें ये नुस्खा, गारंटी से होगा फायदा!
अगर आपके बच्चे के चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, आँखें काफी कमजोर हो गई हैं, तो कुछ घरेलु नुस्खे आजमाकर जरूर देखें। आयुर्वेदिक डॉ सुगंधा ने बड़ी सिंपल रेमेडी शेयर की है, जो काफी फायदा कर सकती है।
बच्चों की आंखों की रोशनी कम होना आज के समय में आम प्रॉब्लम बन चुकी है। स्क्रीन टाइम बढ़ने और गलत खानपान की वजह से अब छोटे-छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग रहा है। इतना ही नहीं चश्मा लगने के बाद भी नंबर बढ़ता जा रहा है, जो और भी चिंता का विषय है। ऐसे में सही डाइट के साथ-साथ अगर कुछ रेमेडीज भी ट्राई की जाएं, तो फायदा मिल सकता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा ने इसी से जुड़ी एक आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर की है। डॉक्टर कहती हैं अपनी रसोई में मौजूद कुछ चीजों से ही आप नुस्खा बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे बढ़ती पावर को रोका जा सकता है। आपके बच्चों के भी चश्मा लगा हुआ है, तो इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें।
ये आयुर्वेदिक नुस्खा ट्राई करें
डॉक्टर सुगंधा कहती हैं कि अगर आपके बच्चे के चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले 700 ग्राम बादाम, 700 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम हरी सौंफ और 100 ग्राम सफेद मिर्च लें। इन चारों चीजों को अच्छी तरह साफ कर के एक बर्तन में मिला लें। इसके बाद इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लें। पाउडर तैयार होते ही इसे किसी साफ कांच के जार में भरकर अच्छी तरह बंद कर के रख दें, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे।
जानें सेवन का सही तरीका
जब भी आप अपने बच्चे को यह मिश्रण दें, एक छोटा चम्मच पाउडर गुनगुने दूध में मिलाकर पिलाएं। अगर सफेद मिर्च की वजह से आपका बच्चा इसका स्वाद पसंद ना करे, तो शुरुआत में आधा चम्मच पाउडर दूध में मिलाकर दें। धीरे-धीरे जब बच्चे को इसका स्वाद अच्छा लगने लगे, तब मात्रा बढ़ाकर एक चम्मच कर दें। डॉ सुगंधा के मुताबिक इस पाउडर को लगातार 3 महीने तक बच्चों को नियमित तौर पर देने से उनके आंखों की रोशनी सही होने लगती है।
