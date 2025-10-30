2 चीजें मिलाकर बना लें आयुर्वेदिक डॉक्टर का ये नुस्खा, दांतों में खून, पायरिया, दर्द और बदबू से मिलेगी राहत!

संक्षेप: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने एक ऐसी सिंपल सी रेमेडी शेयर की है, जो पायरिया, मसूड़ों से खून आना, दांत में दर्द होना जैसी कई डेंटल समस्याओं का समाधान कर देगी। आइए जानते हैं।

दांतों में पायरिया की शिकायत या मसूड़ों से खून आना बहुत कॉमन समस्या है, साथ ही काफी तकलीफदेह भी है। पायरिया की वजह से मुंह से बदबू आती है, जो शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। वहीं अगर ब्रश करने पर या कुछ खाने पर भी मसूड़ों से खून आने लगता है, तो ये काफी पेनफुल भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसे इग्नोर ना करें। कोई महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसे कई आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो आपको राहत देने का काम करेंगे। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा ने एक ऐसी ही सिंपल सी रेमेडी शेयर की है, जो पायरिया, मसूड़ों से खून आना, दांत में दर्द होना जैसी कई डेंटल समस्याओं का समाधान कर देगी। आइए जानते हैं।

दांतों के लिए वरदान है ये आयुर्वेदिक नुस्खा डॉ उपासना बताती हैं कि अगर आपको पायरिया की समस्या है, मसूड़ों से खून आता है या फिर दांत में दर्द रहता है; तो ये आयुर्वेदिक चूर्ण आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अमरूद के पत्ते ले कर और उन्हें सुखा लेना है। अब थोड़ी लौंग लें और उन्हें पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें। आपको अमरूद के पत्तों का पाउडर और लौंग का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर एक चूर्ण तैयार कर लेना है।