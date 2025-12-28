Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थayurvedic doctor robin sharma shares homemade toothpaste for Pyorrhea know here how to apply on pyria
दांतों से पायरिया की समस्या जड़ से होगी खत्म, आर्युवेदिक डॉक्टर ने किचन की 4 चीजों से बना मंजन लगाने की दी सलाह

दांतों से पायरिया की समस्या जड़ से होगी खत्म, आर्युवेदिक डॉक्टर ने किचन की 4 चीजों से बना मंजन लगाने की दी सलाह

संक्षेप:

दांतों की समस्या किसी भी उम्र में लोगों को हो सकती हैं। आजकल दांतों में पायरिया कम उम्र में ही लग रहा है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। आर्युवेदिक डॉक्टर ने पायरिया के लिए घरेलू देसी मंजन बताया है।

Dec 28, 2025 06:53 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दांतों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए डेंटिस्ट दिन में दो बार ब्रश करने की सलाह देते हैं लेकिन इसके बाद भी कई बार दांतों में कीड़े, खून आना, मसूड़ों में सूजन, पायरिया की समस्या पकड़ लेती है। अगर दांतों की समस्या का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो ये गंभीर ओरल बीमारी बन सकती है। ज्यादातर लोगों को मसूड़ों में पायरिया की समस्या रहती है लेकिन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब ये परेशानी काफी बढ़ जाती है, तब लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। आर्युवेदिक डॉक्टर रॉबिन शर्मा का कहना है कि पायरिया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो केमिकल युक्त टूथपेस्ट करने के बजाय एक बार घर का बना देसी मंजन करके देख लें। ये मंजन किचन में मौजूद चीजों से बन जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Pyorrhea

पायरिया क्या है

पायरिया एक तरह का क्रॉनिक इंफेक्शन है, जो मसूड़ों में फैल जाता है। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है और फिर ये दांतों को मजबूती देने वाले लिगामेंट, मुलायम टिश्यू और हड्डी को कमजोर कर देती है। पायरिया होने के कुछ खास लक्षण भी हैं-

-मुंह से बदबू आना

-मसूड़ों से खून आना

-मसूड़ों का रंग लाल होना

-मसूड़ों में सूजन बनी रहना

-दांतों के बीच गैप

-दांतों में झनझनाहट

Pyorrhea toothpaste things

कैसे बनाएं मंजन

-10 ग्राम लौंग

-20 ग्राम हल्दी

-30 ग्राम तेज पत्ता

-40 ग्राम सेंधा नमक​

पायरिया से छुटकारा पाने के लिए आपको किचन में मौजूद 4 चीजों से बना मंजन लगाना होगा। इस मंजन को बनाने के लिए ऊपर लिखी हुई चीजें इसी मात्रा में लेनी है और सभी को मिलाकर पीस लें और महीन पाउडर बना लेना है। फिर इसे आप किसी शीशी में भरकर रख लें।

लगाने का तरीका

अब इस पाउडर को उंगली में लेकर या फिर ब्रश में लगाकर मंजन की तरह करें। इस मंजन को दिन में दो बार यानी सुबह और शाम कुछ हफ्तों तक करना है। आपको पायरिया से राहत मिलेगी। इससे दांतों का पीलापन, मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें:फ्रिज में रखा आटा-चावल खाने से बढ़ रहा कैंसर का खतरा? डॉक्टर से जानें

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।