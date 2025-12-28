दांतों से पायरिया की समस्या जड़ से होगी खत्म, आर्युवेदिक डॉक्टर ने किचन की 4 चीजों से बना मंजन लगाने की दी सलाह

संक्षेप: दांतों की समस्या किसी भी उम्र में लोगों को हो सकती हैं। आजकल दांतों में पायरिया कम उम्र में ही लग रहा है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। आर्युवेदिक डॉक्टर ने पायरिया के लिए घरेलू देसी मंजन बताया है।

दांतों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए डेंटिस्ट दिन में दो बार ब्रश करने की सलाह देते हैं लेकिन इसके बाद भी कई बार दांतों में कीड़े, खून आना, मसूड़ों में सूजन, पायरिया की समस्या पकड़ लेती है। अगर दांतों की समस्या का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो ये गंभीर ओरल बीमारी बन सकती है। ज्यादातर लोगों को मसूड़ों में पायरिया की समस्या रहती है लेकिन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब ये परेशानी काफी बढ़ जाती है, तब लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। आर्युवेदिक डॉक्टर रॉबिन शर्मा का कहना है कि पायरिया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो केमिकल युक्त टूथपेस्ट करने के बजाय एक बार घर का बना देसी मंजन करके देख लें। ये मंजन किचन में मौजूद चीजों से बन जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे।

पायरिया क्या है पायरिया एक तरह का क्रॉनिक इंफेक्शन है, जो मसूड़ों में फैल जाता है। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है और फिर ये दांतों को मजबूती देने वाले लिगामेंट, मुलायम टिश्यू और हड्डी को कमजोर कर देती है। पायरिया होने के कुछ खास लक्षण भी हैं-

-मुंह से बदबू आना

-मसूड़ों से खून आना

-मसूड़ों का रंग लाल होना

-मसूड़ों में सूजन बनी रहना

-दांतों के बीच गैप

-दांतों में झनझनाहट

कैसे बनाएं मंजन -10 ग्राम लौंग

-20 ग्राम हल्दी

-30 ग्राम तेज पत्ता

-40 ग्राम सेंधा नमक​

पायरिया से छुटकारा पाने के लिए आपको किचन में मौजूद 4 चीजों से बना मंजन लगाना होगा। इस मंजन को बनाने के लिए ऊपर लिखी हुई चीजें इसी मात्रा में लेनी है और सभी को मिलाकर पीस लें और महीन पाउडर बना लेना है। फिर इसे आप किसी शीशी में भरकर रख लें।

लगाने का तरीका अब इस पाउडर को उंगली में लेकर या फिर ब्रश में लगाकर मंजन की तरह करें। इस मंजन को दिन में दो बार यानी सुबह और शाम कुछ हफ्तों तक करना है। आपको पायरिया से राहत मिलेगी। इससे दांतों का पीलापन, मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा।