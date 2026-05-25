शुगर लेवल कंट्रोल करने की रहती है टेंशन, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताए 5 डायबिटीज फ्रेंडली लंच ऑप्शन

डायबिटीज की समस्या में खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें अक्सर उन चीजों को खाना चाहिए जिनमें चीनी बिल्कुल भी ना हो या कम हो। ऐसे में यहां देखिए लंच के लिए डायबिटीज फ्रेंडली 5 ऑप्शन।

आयुर्वेद में लंच को मुख्य मील माना गया है। इस समय पर आपका पाचन स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस समय पर आपकी बॉडी थोड़े हैवी खाने को अच्छे से संभाल पाती है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसका लंच भी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। इसमें सीजनल चीजें होनी चाहिए। इसी के साथ ये खाना ऐसा होना चाहिए डिसे पचाना आसान हो। आयुर्वेदिक डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नील सावरिया ने इंस्टाग्रा पर 5 लंच आइडियाज शेयर किए हैं। ये लंच ऑप्शन आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देंगे। अचानक शुगर लेवल बढ़ने से रोकेंगे और बिना भारीपन महसूस कराए पाचन में मदद करेंगे। पीसीओएस, पेट की चर्बी और शरीर के अतिरिक्त तापमान को मैनेज करने में भी मदद करेंगे। यहां देखिए 5 बेहतरीन फूड ऑप्शन।

1) मिलेट्स वेजिटेबल पुलाव सब्जियों वाले मिलेट्स पुलाव को खाकर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा लंच के बाद बढ़ने वाले शुगल लेवल को भी ये पुलाव कम कर सकता है। गर्मियों के लिए ये काफी हल्का खाना है जो सेहत के लिए भी अच्छी है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी बाजरा, बींस, गाजर, शिमला मिर्च, पुदीना, जीरा, कड़ी पत्ता और घी।

2) जवार की रोटी के साथ मूंग और लौकी की सब्जी इस खाने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिसकी वजह से ग्लूकोड लेवल बहुत धीरे बढ़ता है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे पेट भी भरा रहता है और इसे पचाना भी आसान है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के लिए ये बेहतरीन है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ज्वार का आटा, मूंग दाल, लौकी,जीरा, अदरक, कड़ी पत्ता और घी।

3) रागी से बना सब्जी का चीला और नारियल की चटनी इस कॉम्बो में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और ये मील आपको संतुष्ट महसूस करवा सकती है। ये वजन और शुगर बैलेंस में मदद करती है। इससे भूख लंबे समय तक कंट्रोल रहती है। इसे बनाने के लिए चाहिए रागी का आटा, कद्दूकस की हुई लौकी या गाजर, जीरा, धनिया, हींग, घी, ताजी नारियल की चटनी।

4) ज्वार रोटी के साथ कुल्थी दाल ये मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन को खाकर खाने के बाद आने वाली सुस्ती कम होती है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और संतुष्ट करने वाला खाना है। इसे बनाने के लिए चाहिए कुल्थई दाल, लहसुन, जीरी, धनिया, हल्दी, ज्वार रोटी और घी।