Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAyurvedic Benefits of Cinnamon for Diabetes as per Dr Neal Savaliya
आयुर्वेद में दालचीनी क्यों है डायबिटीज का असरदार घरेलू उपाय? डॉ. नील की सलाह

आयुर्वेद में दालचीनी क्यों है डायबिटीज का असरदार घरेलू उपाय? डॉ. नील की सलाह

संक्षेप:

दालचीनी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि आयुर्वेद में डायबिटीज कंट्रोल का प्राकृतिक उपाय मानी जाती है। डॉ. नील सवालिया के अनुसार, सही प्रकार की दालचीनी मेटाबॉलिज्म सुधार कर ब्लड शुगर संतुलन में मदद करती है।

Dec 13, 2025 06:30 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

रसोई में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। डॉ. नील सवालिया के अनुसार, दालचीनी (Tvak) मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने, पाचन सुधारने और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक होती है। आयुर्वेद मानता है कि मधुमेह (डायबिटीज) केवल शुगर की बीमारी नहीं, बल्कि कमजोर अग्नि (Digestive Fire) और बिगड़े हुए मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। ऐसे में दालचीनी जैसी उष्ण और दीपनीय जड़ी-बूटी शरीर की अंदरूनी प्रणाली को संतुलन में लाने में मदद करती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, सभी प्रकार की दालचीनी एक जैसी नहीं होती। डॉ. नील सवालिया खास तौर पर सीलोन दालचीनी (Ceylon Cinnamon) के उपयोग की सलाह देते हैं क्योंकि यह हल्की, मीठी, सुरक्षित और रोजाना सेवन के लिए बेहतर मानी जाती है। नियमित रूप से थोड़ी-सी मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज मैनेजमेंट में प्राकृतिक सहयोग दे सकता है।

डायबिटीज में दालचीनी के आयुर्वेदिक फायदे

  • ब्लड शुगर बैलेंस करने में सहायक: दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है जिससे शरीर शुगर को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाता है।
  • मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है: आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी “दीपन-पाचन” गुणों से युक्त है, जो कमजोर अग्नि को सक्रिय करती है।
  • कफ और आम दोष को कम करती है: डायबिटीज में कफ और Ama (टॉक्सिन) का बढ़ना आम है। दालचीनी इन्हें संतुलित करने में मदद करती है।
  • वजन नियंत्रण में सहायक: नियमित सेवन से अनावश्यक फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी होती है जो डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी है।

सेवन का सही तरीका

  • सुबह खाली पेट दालचीनी की हल्की चाय ले सकते हैं।
  • फलों पर एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर खा सकते हैं।
  • गुनगुने पानी या हर्बल ड्रिंक में मिलाकर पिएं।

read moreये भी पढ़ें:
कम हिमोग्लोबिन और थकान? पिएं श्वेता शाह का एनर्जी बूस्टर शेक

सीलोन बनाम कैसिया दालचीनी

सीलोन दालचीनी में कूमारिन कम होता है, इसलिए यह दैनिक और लंबे समय तक सेवन के लिए सुरक्षित मानी जाती है, जबकि कैसिया दालचीनी अधिक मात्रा में नुकसानदायक हो सकती है।

हेल्थ टिप: डॉ. नील सवालिया के अनुसार, सीलोन दालचीनी एक प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है जो ब्लड शुगर संतुलन, मेटाबॉलिज्म सुधार और पाचन को मजबूत करती है। रोजाना थोड़ी मात्रा में सही तरीके से सेवन करने पर यह डायबिटीज मैनेजमेंट में प्राकृतिक सहयोग दे सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।