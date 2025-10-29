आयुर्वेदाचार्य तन्मय गोस्वामी ने बताया गेहूं की रोटी को खाने का सही तरीका, जिससे शरीर को ना हो नुकसान

संक्षेप: Ayurvedacharya suggest how make wheat roti healthy: आयुर्वेदाचार्य तन्मय गोस्वाल ने बताया कि अगर किसी को गेहूं की रोटी खानी है तो उसे किस तरह से खाया जाए जिससे कि इस रोटी को खाने के नुकसान कम हो और फायदा मिले।

गेहूं की रोटी खाने से ज्यादातर डॉक्टर मना करते हैं। पेट की गड़बड़ी से लेकर स्किन में प्रॉब्लम हो तो गेहूं की रोटी खाने से मना किया जाता है। वहीं डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी गेहूं की रोटी ना खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन हर किसी के लिए ये मुश्किल है कि वो गेहूं की रोटी को छोड़ दे। जैसे कि बच्चे, उन्हें गेहूं की रोटी खाना ही पसंद होता है। ऐसे में आयुर्वेदाचार्य तन्मय गोस्वामी ने बताया कि आखिर किस तरह से गेंहू की रोटी खाएं कि वो शरीर को नुकसान ना करे और जरूरी फायदे मिलें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आयुर्वेदाचार्य से जानें गेहूं की रोटी को खाने का हेल्दी तरीका आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि गेंहू की रोटी खानी है तो आटा बनाते वक्त उसमे आठवां भाग बेसन या चने का आटा मिला दें। मतलब अगर एक किलो गेंहू का आटा है तो उसमे 200 ग्राम बेसन मिलाकर रखें। इस तरह के आटे की रोटी खाने से वो शरीर को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाएगी।

इसके साथ ही गेंहू के आटे में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, नमक और थोड़ा सा देसी घी मिलाकर आटा बनाएं। इस आटे को गूंथकर रोटी बनाने से गेंहू के आटे में पाये जाने ग्लूटन से होने वाली एलर्जी को रोका जा सकता है। जिससे शरीर में इन्फ्लेमेशन जैसी समस्या पैदा नहीं होगी।